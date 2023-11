Uniwersytet Warmińsko-Mazurski bada nawyki elblążan

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie realizuje projekt monitorowania zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych. Badania realizowane na terenie Elbląga, mają na celu stworzenie uniwersalnego i ekonomicznego algorytmu geomatycznego do analizy nawyków komunikacyjnych.

Projekt, współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki, zakłada wykorzystanie danych geoprzestrzennych w celu stworzenia narzędzia umożliwiającego monitorowanie zachowań mieszkańców. W ramach tego przedsięwzięcia trwa badanie ankietowe, które ma kluczowe znaczenie dla właściwego opracowania algorytmu.

Ankieta zawiera 31 pytań i zajmuje zaledwie około 10 minut, a udział w niej jest całkowicie anonimowy i dobrowolny. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych zaopiniowała kwestionariusz, co gwarantuje jego zgodność z obowiązującymi standardami.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, które przyczyni się do rozwoju środowiska miejskiego. Dostęp do ankiety można znaleźć tutaj.

Projekt ma zostać zrealizowany do połowy następnego roku.