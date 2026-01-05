W jakich godzinach zasięgnąć Informacji Turystycznej?

W jakich godzinach powinny być otwarte elbląskie punkty Informacji Turystycznej? Z propozycją zmian zwrócili się do prezydenta radni Koalicji Obywatelskiej. Co proponują? I co na to prezydent?

Komisja oceniająca oferty na prowadzenie elbląskich punktów Informacji Turystycznej zarekomendowała powierzenie ich prowadzenia Grupie Wodnej. Pisaliśmy o tym tutaj. Ale to nie jedyna zmiana, która może czekać turystów. Radni Koalicji Obywatelskiej: Karolina Śluz, Małgorzata Adamowicz, Antoni Czyżyk i Grażyna Kluge skierowali do prezydenta interpelację w sprawie godzin otwarcia punktów.

Powołując się na opinie przewodników turystycznych proponują oni zróżnicowanie godzin otwarcia punktów IT w zależności od pory roku. I tak: od listopada do marca punkt miałby być czynny w godzinach 10 – 18, od kwietnia do czerwca w godzinach 9 – 18, od lipca do sierpnia w godzinach 9 – 19 i od września do października w godzinach 9 – 18. Autorzy proponują też, aby w poniedziałek Informacja Turystyczna była nieczynna.

Wskazane propozycje wynikają z wieloletniej obserwacji natężenia ruchu turystycznego, bezpośredniego kontaktu przewodników z turystami oraz znajomości specyfiki sezonowości ruchu w Elblągu. Zwracają oni [przewodnicy – przyp. SM], że obecne godziny otwarcia nie są w pełni skorelowane z faktycznymi potrzebami odwiedzających, a turysta pozbawiony dostępu do informacji często traci możliwość pełnego wykorzystania potencjału miasta - czytamy w interpelacji.

Dotychczas Punkt Informacji Turystycznej był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 16 (od 1 października do 30 kwietnia) i w godzinach 8 – 18 (od 1 maja do 30 września) [informacje za stroną internetową turystyka.elblag.pl]

Co na to prezydent?

Nie otrzymałem żadnego sygnału od mieszkańców ani od turystów, by rozszerzyć godziny udostępnienia punktów Informacji Turystycznej w sezonie turystycznym, ani tym bardziej poza sezonem. Podsumowując tegoroczne ankiety wypełniane przez turystów, również nie odnotowano żadnego sygnału, by istniała tego rodzaju niedogodność, czy też konieczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian. (..) Wielokrotnie konsultowano zmiany godzin z obecnie funkcjonującym operatorem Informacji Turystycznej – Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddziałem Ziemi Elbląskiej w Elblągu. Ich zdaniem obecne godziny były i są optymalne, nie wymagają podejmowania zmian. Podejmowane również próby wydłużenia godzin, natomiast pracownicy IT informowali o braku zainteresowania turystów w rozszerzonym wymiarze godzin - czytamy w odpowiedzi Piotra Kowala, wiceprezydenta Elbląga.

Zmiany prawdopodobnie jednak będą. W latach 2026 – 2027 w sezonie turystycznym (od 1 maja do 30 września) punkty Informacji Turystycznej mają być czynne w godzinach 9 – 19, a w dni wydarzeń miejskich (m. in. Święto Chleba, Dni Elbląga, Dni Morza) jeden z punktów ma być czynny do godziny 21. Wiceprezydent negatywnie ustosunkował się do propozycji zamknięcia punktów IT w poniedziałki. Jego zdaniem uniemożliwi to korzystanie z IT turystom, którzy do naszego miasta przyjeżdżają na jeden dzień.

Obecnie (w związku z konkursem na nowego operatora punktów IT) punkt Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim jest nieczynny do 11 stycznia. Informacji udzielają urzędnicy w Departamencie Turystyki i Promocji.

Naszych czytelników zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej rozmowy w komentarzach na temat: Czy godziny otwarcia Informacji Turystycznej powinny zostać wydłużone? Co jeszcze należałby zmienić w funkcjonowaniu elbląskich punktów IT?