WOŚP w Elblągu z nowym rekordem

875 tysięcy 193 złote i 50 groszy – tyle dokładnie zebrano w Elblągu podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To nowy miejski rekord.

Elbląski sztab WOŚP podsumował dzisiaj oficjalnie zbiórkę.

- Taka piękna, słoneczna środa, to idealny moment na dobrą nowinę! Czas na podsumowanie 34. finału WOŚP. Zebraliśmy o 9.707,02 zł więcej niż w ubiegłym roku! Łączna kwota tegorocznego finału w Elblągu wynosi 875 193,50 zł – napisał sztab WOŚP na swoim profilu na Facebooku. - Dziękujemy Wam bardzo. To dzięki Waszej hojności, otwartości i chęci pomocy udało się zebrać konkretną sumę, która z całą pewnością pomoże tym najbardziej potrzebującym. To nasz wspólny sukces.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznego finału WOŚP zbierała datki na gastroenterologię dziecięcą, a akcja odbywała się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. W całym kraju zebrano w sumie ponad 183 mln złotych. To jest kwota deklarowana z dnia finału, nie ma jeszcze ostatecznej sumy.

Kolejny, 35. Finał WOŚP, odbędzie się 31 stycznia 2027 roku.