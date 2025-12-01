UWAGA!

----

Wracają świąteczne tramwaje

 Elbląg, Wracają świąteczne tramwaje

5 grudnia 2025 r. (piątek) dwa świątecznie udekorowane tramwaje będą kursowały w godzinach od ok. 16:00 do ok. 21:00. Znajdziemy je na trasie linii nr 1 i 3.

 

W tym dniu niżej podane specjalne kursy świątecznymi tramwajami będą bezpłatne i będzie nimi można dojechać m.in. na uroczyste rozświetlenie choinki na Starym Mieście o godz. 17:00.

Od 8 grudnia, po zakończeniu Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, dwa świąteczne tramwaje będą kursować na liniach nr 3 i 4 do 8 stycznia 2026 r.

W załączniku kursy piątkowych bezpłatnych przejazdów.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

