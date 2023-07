Wsparcie dla uzdolnionej młodzieży

50 młodych elblążanek i elblążan skorzysta z finansowego wsparcia dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Pieniądze pochodzą z budżetu Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, a konkurs na realizację projektu wygrała Fundacja Elbląg.

Z programu mogli skorzystać elblążanki i elblążanie do 20. roku życia, wykazujący szczególne zdolności w sporcie, kulturze, sztuce czy programowaniu. Na konkurs, który na zlecenie ECUS realizowała Fundacja Elbląg, napłynęły 123 zgłoszenia.

- W wyniku prac komisji konkursowej 50 osób zostało zakwalifikowanych do pozyskania wsparcia w kwocie 3000 zł. Usługa polegała na tym, że odbiorca podpisał umowę z Fundacja Elbląg, która w wyniku otrzymanej dotacji od Elbląskiego Centrum Usług Społecznych pokrywała lub dofinansowała koszty np. zakupu stroju niezbędnego do udziału w zajęciach rozwijających, zakupu sprzętu, wyjazdu na obóz, a nawet sam udział w lekcjach, treningach itp. – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Warto wspomnieć, że usługa ,,Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży” została tak stworzona, aby odbiorca otrzymywał wsparcie przy minimalnym wysiłku ze swojej strony, który polegał na byciu w kontakcie z Fundacją Elbląg oraz dopełnieniu kilku prostych formalności. Idealnie wpisuje się to w koncepcję Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, które zlecając zadania organizacjom pozarządowym pragnie odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców Elbląga.

Usługa pn. ,,Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży” ułatwiła zrealizować marzenia i rozwijać pasję wśród młodych elblążan. Jaś mógł wyjechać na obóz piłkarski, Natalia uczestniczyła w dodatkowych zajęciach rozwijających talent wokalny, natomiast Karolina zakupiła strój na turnieje tańca towarzyskiego.

- Powyższa usługa pokazuje, jak wiele zdolnych dzieci jest w naszym mieście, których należy wspierać z nadzieją, że w przyszłości przyniosą dumę dla swoich rodziców, jak i wszystkich elblążan – zapewnia ECUS.