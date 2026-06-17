Wyniki Zielonego Budżetu. Sprawdź, jakie projekty wygrały

Zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji Zielonego Budżetu. Spośród 12 projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację formalno-merytoryczną i zostały poddane pod głosowanie mieszkańców, do realizacji wybrano 5 przedsięwzięć z największą liczbą oddanych głosów. Pozwoli to na pełne wykorzystanie budżetu programu wynoszącego 100 tys. zł - informują władze Elbląga.

Tegoroczna edycja Zielonego Budżetu została poświęcona projektom związanym z małą retencją – zagadnieniu szczególnie istotnemu dla naszego miasta w kontekście zmian klimatu i gospodarowania wodami opadowymi. Realizacja wybranych inicjatyw przyczyni się do zwiększenia zdolności zatrzymywania deszczówki, poprawy lokalnego mikroklimatu oraz ograniczenia negatywnych skutków okresów suszy i intensywnych opadów, wpływając pozytywnie na jakość przestrzeni miejskiej i komfort życia mieszkańców.

WYNIKI GŁOSOWANIA W PROGRAMIE ZIELONY BUDŻET 2026

1. Zielony ekran izolacyjny obok biblioteki przy ul. Piłsudskiego 17 - nasadzenia krzewów liściastych (80 głosów)

2. Zatrzymanie wody deszczowej = Zielona oaza w Parku Modrzewie (76 głosów)

3. Nasadzenia drzew i roślin retencyjnych w Parku Traugutta (68 głosów)

4. Umajony Elbląg (68 głosów)

5. Liniowy ogród deszczowy wzdłuż Al. Odrodzenia – zielona retencja dla Elbląga (57 głosów)

6. Zielone Dąbrowskiego (49 głosów)

7. Zielony Przystanek przy Szpitalu Wojewódzkim (29 głosów)

8. Zielony teren przy ul. Trybunalskiej – nasadzenia drzew i roślin retencyjnych (28 głosów)

9. Aleja Lipowa na Królewieckiej (20 głosów)

10. Nasadzenia drzew i roślin retencyjnych w Parku Oliwskim (13 głosów)

11. Nowy zielony przystanek na ul. Królewieckiej (12 głosów)

12. Zielony Przystanek na Fromborskiej (11 głosów)

- Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w głosowaniu oraz autorom za zaangażowanie i zgłoszenie wartościowych pomysłów. Już dziś zachęcamy do śledzenia kolejnych edycji Zielonego Budżetu i aktywnego udziału w tworzeniu bardziej zielonego, przyjaznego i odpornego na zmiany klimatu Elbląga - informuje Biuro Prezydenta Elbląga.