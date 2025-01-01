Agata Abramowska ze Zwierzna została laureatką dorocznej nagrody „Wolontariusz powiatu elbląskiego”. - Jeżeli ktoś ma w sobie siłę, moc i chęci, to warto pomagać. Markusy są bardzo biedną gminą i można się zdziwić, że pierwszą potrzebą mieszkańców jest czasem po prostu jedzenie. Bardzo często ludzie na święta nie mają co jeść, na co dzień również, mam kilka takich osób pod opieką – mówi Agata Abramowska.

Pani Agata wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Zwierznianki” od lat organizuje pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Pod patronatem Fundacji DKMS zainicjowała w Markusach rejestrację dawców szpiku. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Fabryka Dobra przygotowała świąteczne paczki wielkanocne dla siedmiu rodzin, na co dzień pomaga seniorom i mniej zaradnym osobom w kontaktach z urzędami.

Pani Agata zorganizowała zbiórkę dla poszkodowanych podczas powodzi, była także inicjatorką akcji „Pierogi dla powodzian’ . Dochód z ich sprzedaży przeznaczono na pokrycie kosztów transportu darów, w tym płodów rolnych i paszy dla zwierząt dla rolników z terenów dotkniętych klęską żywiołową. Od 2022 roku organizuje finały WOŚP w gminie Markusy. W 2025 roku zebrano tam rekordową kwotę ponad 77 tys. zł.

- Ta nagroda jest bardzo miłym wyróżnieniem, ale absolutnie nie moim. Za mną stoi cała armia ludzi. Uśmiech tych, którym się pomaga oraz poznanie mnóstwa osób podobnych do mnie, to dwie największe wartości wolontariatu – podkreśla Agata Abramowska.

Od lewej: Genowefa Kwoczek, przewodnicząca Rady Powiatu, Agata Abramowska oraz Ryszard Zając, wicestarosta elbląski, fot. Anna Dawid

Od ponad dziesięciu lat pani Agata współpracuje z Urzędem Miasta Lublin i Centrum Współpracy Międzynarodowej współorganizując akcję „Kalendarz dla kresowiaka”. W ramach tej inicjatywy zbierane są kalendarze zawierające polskie święta i imieniny, które trafiają do Polaków mieszkających na Kresach. Pomimo trwającej wojny w Ukrainie akcja jest kontynuowana i zaplanowana również na 2026 rok.

- Jesteśmy w trakcie zbiórki kalendarzy. 10 stycznia zwieziemy je do Lublina, trafią one do Centrum Współpracy Międzynarodowej, a stamtąd do Lwowa, na Białoruś i Litwę, wszędzie tam, gdzie są nasi rodacy – wyjaśnia Agata Abramowska.

Pani Agata od początku 2024 roku jest koordynatorką Fundacji Wolne Miejsce w Elblągu, w ramach której organizuje Wigilię oraz śniadanie wielkanocne dla samotnych.

- Ta nagroda cieszy, wzrusza, ale też daje motywację na przyszłość. Na pewno komuś pomoże. Nawet wiem już komu, jednak na razie nie chcę tego zdradzać – mówi Agata Abramowska.

Doroczną nagrodę starosty (statuetka oraz nagroda pieniężna) „Wolontariusz powiatu elbląskiego” wręczono pani Agacie podczas sesji Rady Powiatu Elbląskiego 30 grudnia.