Zagrali dla Leo

- Uratowaliście życie Leo i za każdą wpłaconą złotówkę, za każde słowo wsparcia dziękujemy Wam z całego serca. To dzięki Wam Leo żyje. Jednak teraz przed nami kolejny etap: walka o regenerację osłonek mielinowych i odbudowę wszystkiego, co zabrała choroba - piszą rodzice chłopca. To na jego rzecz w sobotę w Bibliotece Elbląskiej odbył się charytatywny koncert. Zobacz zdjęcia.

Leo walczy z bardzo rzadką chorobą genetyczną, przeszedł już kosztowną operację w Chinach.

- Pilnie potrzebuje: profesjonalnej, kosztownej fizjoterapii, by znów stanąć na nogi. Regularnych ćwiczeń z neurologopedą, by odzyskać mowę. Prosimy, nie zostawiajcie nas teraz. Razem wygraliśmy bitwę o życie – pomóżcie nam teraz wygrać walkę o sprawność naszego synka. Dziękujemy, że jesteście i nieśmiało prosimy o dalszą pomoc! - piszą rodzice chłopca na zbiórce organizowanej na stronie fundacji Się Pomaga. Koszt leczenia i rehabilitacji to 1,1 mln złotych, do celu brakuje 400 tys. zł. Do akcji pomocy włączyli się elblążanie z Rafałem Zemke na czele, który zorganizował w Bibliotece Elbląskiej charytatywny koncert. Leo wymaga dalszego leczenia (fot. ze strony Się pomaga)

- To wydarzenie powstało z potrzeby serca - muzyka, ludzie i realna pomoc spotkały się jednego wieczoru w jednym miejscu - mówią organizatorzy,

Na scenie wystąpili RAV Kozik, Gracjan Kalandyk, zespół Black Cat Division, a gwiazdą wieczoru był Tomasz Organek. W przerwach między koncertami odbywały się licytacje voucherów i obrazów. Dochód z koncertu i licytacji będzie przeznaczony na pomoc Leo.