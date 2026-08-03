Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają 9 sierpnia (niedziela) na spacer przyrodniczo-historyczny pt. „Tajemnice Bażantarni”. Spacer rozpocznie się o godzinie 14 przy muszli koncertowej i tam też się zakończy przed godziną 17, gdzie odbędzie kolejny koncert w ramach XXIX Letniego Salonu Muzycznego „Bażantarnia”.

Podczas spaceru uczestnicy będą mieli okazję posłuchać opowieści o przyrodzie i historii Bażantarni oraz całej Wysoczyzny Elbląskiej. Tempo przejścia będzie spokojne i dostosowane do wszystkich uczestników, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Trasa spaceru będzie obejmowała kilka podejść i wzniesień, co może wymagać nieco więcej wysiłku. Zachęcamy i prosimy o zabranie ze sobą wody oraz odpowiedniego obuwia. Spacer poprowadzą Jarosław Mytych i Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

9 sierpnia, godz. 14, wstęp wolny, zbiórka przy muszli koncertowej w Bażantarni.

XIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

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