Zbadaj zdrowie w medycznym busie

Elbląscy seniorzy będą mogli bezpłatnie skontrolować swój stan zdrowia. Jeśli procedury przetargowe przebiegną pomyślnie, już w połowie września do naszego miasta przyjadą specjalistyczne busy medyczne.

Jeśli wszystko pójdzie z planem elbląskich urzędników, już 14 września elbląscy seniorzy będą mogli bezpłatnie przebadać się w busach medycznych. Do Elbląga przyjadą m.in. dermobus, okobus, osteobus oraz kardiobus. Dziś (13 sierpnia) w ratuszu otworzono oferty w przetargu na realizację tych profilaktycznych badań.

Plan przedsięwzięcia jest prosty: elbląscy seniorzy – będący uczestnikami projektu „Senior w formie – rozwój usług społecznych w Elblągu” – będą mogli skorzystać z podstawowych badań profilaktycznych w specjalistycznych busach medycznych - pojazdach przystosowanychdo realizacji działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, w obszarach takich jak m.in. profilaktyka chorób układu krążenia, dermatologiczna, układu oddechowego, cukrzycy, wzroku, słuchu oraz układu ruchu.

W tym roku przewidziano dwie takie akcje: pierwszą 14 września, a drugą 11 listopada lub 5 grudnia. W kolejnych latach (aż do 2029 roku) ma odbywać się po trzy wydarzenia rocznie. Podczas każdego z nich seniorzy skorzystają z czterech różnych busów mobilnych Na początek zaplanowano przyjazd: dermobusa, okobusa, osteobusa oraz kardiobusa.

Bus medyczny to pojazd specjalnie przystosowany do realizacji działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych. Badania obejmą m.in. profilaktykę chorób układu krążenia, dermatologicznych, układu oddechowego, cukrzycy, wzroku, słuchu oraz narządu ruchu.

W ramach całego cyklu przewidziano wizyty następujących pojazdów:

- dermobus (orientacyjna ocena znamion skórnych),

- osteobus (orientacyjna ocena tkanki kostnej kręgosłupa),

- spirobus (orientacyjna ocena wydolności płuc),

- trychobus (orientacyjna ocena stanu skóry głowy oraz jakości włosów),

- okobus (orientacyjna ocena stanu wzroku),

- słuchobus (ocena pod kątem niedosłuchu).

W mobilnych punktach prowadzone będą pomiary i badania przesiewowe: od prostych testów parametrów zdrowotnych, przez identyfikację czynników ryzyka, po działania wspierające wczesne wykrywanie nieprawidłowości oraz edukację zdrowotną.

„Wszystkie działania realizowane w ramach zamówienia mają charakter profilaktyczny, edukacyjny i przesiewowy. Nie stanowią świadczeń zdrowotnych, diagnostycznych ani leczniczych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, a uzyskane wyniki mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do diagnozy ani leczenia” – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Urzędnicy przewidują, że ze wsparcia podczas pojedynczej akcji skorzysta średnio 50 seniorów.

Na postępowanie mające wyłonić wykonawcę usługi wpłynęły trzy oferty. Najtańszą złożyła firma OsteoDENS Grzegorz Pozorski z Sienna, która swoje usługi wyceniła na 198 tys. zł. Pozostałe dwie oferty opiewały odpowiednio na 295 tys. zł oraz 469 tys. zł.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty urzędnicy wezmą pod uwagę cenę (60 proc. wagi oceny), zastosowanie kontrastowych grafik na busach, ułatwiających dostępność osobom słabowidzącym (20 proc.) oraz wyposażenie pojazdów w multimedialny system wspomagania słuchu (20 proc.).

Obecnie oferty są analizowane pod względem formalnym i merytorycznym.