Zielony Zakątek z siłownią i placem zabaw

Władze miasta szukają firmy, która zbuduje plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzna przy ul. Stawidłowej. To ma być nowa atrakcja tak zwanego Zielonego Zakątka, sfinansowana z budżetu obywatelskiego.

Zielony Zakątek powstał w 2024 roku dzięki współpracy mieszkańców i Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. To miejsce, które ma służyć integracji i spędzaniu wolnego czasu. Mieszkańcy chcą, by było ono jeszcze bardziej atrakcyjne, dlatego licznie głosowali w budżecie obywatelskim na projekt budowy przy ul. Stawidłowej placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią. Głosowanie wygrali (524 osoby była „za”), więc teraz władze miasta szukają wykonawcy inwestycji wycenianej na 640 tys. zł.

W Zielonym Zakątku ma powstać plac zabaw ze zjeżdżalniami, huśtawkami, piaskownicą, oraz siłownią z zestawem do ćwiczeń (tzw. street workout), a także takim urządzeniami jak orbitrek czy wioślarz. Mają tu też być stojaki na rowery, ławki i inne elementy małej architektury. Cały teren ma być też oświetlony.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 28 stycznia. Teren ma być najpierw odpowiednio zaprojektowany, a następnie zwycięzca przetargu przystąpi do prac, które mają zakończyć się w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy przez władze miasta.