Zimowe Melodie w Tolkmicku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji Wojewódzkiego konkursu wokalnego „Zimowe Melodie", który odbędzie się 10 stycznia 2026 r. w sali widowiskowej M-GOK w Tolkmicku.

Zadaniem każdego uczestnika będzie przygotowanie jednej piosenki o tematyce świątecznej, zimowej lub związanej z „domowym ogniskiem". Regulamin oraz karta zgłoszeń dostępna są na stronie M-GOK w Tolkmicku (w zakładce Zimowe Melodie). Do końca grudnia można wysyłać zgłoszenia na adres: zimowe.melodie@gmail.com.

Profesjonalne jury wyłoni finalistów, w każdej, z 4 kategorii wiekowych:

kat. I - kl. I-III Szkoły Podstawowej

kat. II - kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

kat. III - kl. VII-VIII Szkoły Podstawowej

kat. IV - Szkoły Ponadpodstawowe i dorośli (bez ograniczeń wiekowych).

Gala finałowa odbędzie się 10 stycznia 2026 r.

W zeszłorocznej edycji w konkursie udział wzięło ok. 80 uczestników z Tolkmicka, Błudowa, Elbląga, Nowakowa, Gronowa Elbląskiego, Fromborka, Braniewa, Pasłęka, Lidzbarka Warmińskiego, Korsz, Olsztyna, Działdowa, Malborka czy Trójmiasta itd.

Zmagania uczestników oceniać będzie wyśmienite jury, w składzie: Barbara Melzer, Katarzyna Groniec i Mariusz Betler.

Nie zwlekaj! Nagrodą główną jest nagroda pieniężna GRAND PRIX - w wysokości 800 zł.