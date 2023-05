ZUS: ostatni moment na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Poniedziałek, 22 maja, to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Rozliczenie to trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać pomoc podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22-560-16-00 lub e-mailem cot@zus.pl. Wątpliwości pomogą rozwiać również doradcy płatnika składek.

Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r.: w ZUS DRA (jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo) lub w ZUS RCA (jeżeli opłaca się składki za inne osoby, np. za pracowników, zleceniobiorców).

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Płatnika powinni pamiętać o aktualizacji danych. Program przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy baza słowników i komponentów jest w najnowszej wersji. Aby sporządzić dokument ZUS DRA z rocznym rozliczeniem za kwiecień 2023 r., należy dokonać aktualizacji. Dopiero wówczas Płatnik pobiera dane niezbędne do przygotowania rocznego rozliczenia składki.

Roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok.

- Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia – mówi Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Jak dodaje, jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

Rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. i osoby współpracujące.