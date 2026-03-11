11 kwietnia 2026 r. w Elblągu odbędzie się 1 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu – impreza dla miłośników motoryzacji i orientacji w terenie. Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane jest przy salonie samochodowym przy ul. Nowodworskiej 46.

W zawodach mogą wziąć udział dwuosobowe załogi (kierowca i pilot) poruszające się zwykłymi samochodami. Do startu wystarczy prawo jazdy, sprawny samochód oraz chęć sprawdzenia swoich umiejętności na trasie przygotowanej przez organizatora.

Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu, czytania mapy i orientacji w terenie oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej.

Program imprezy

10:00 Przyjmowanie załóg 10:30 Odprawa 10:45 Próby SZ 11:00 Start pierwszej załogi do pierwszego odcinka drogowego 11:45 PKC1 11:50 Start pierwszej załogi do drugiego odcinka drogowego 13:00 Meta pierwszej załogi 13:30 Ogłoszenie wyników prowizorycznych 14:00 Ogłoszenie wyników końcowych 14:05 Rozdanie nagród i zakończenie imprezy

Pełny regulamin i zapisy tutaj.