1 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu
11 kwietnia 2026 r. w Elblągu odbędzie się 1 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu – impreza dla miłośników motoryzacji i orientacji w terenie. Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane jest przy salonie samochodowym przy ul. Nowodworskiej 46.
W zawodach mogą wziąć udział dwuosobowe załogi (kierowca i pilot) poruszające się zwykłymi samochodami. Do startu wystarczy prawo jazdy, sprawny samochód oraz chęć sprawdzenia swoich umiejętności na trasie przygotowanej przez organizatora.
Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu, czytania mapy i orientacji w terenie oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej.
Program imprezy
|
10:00
|
Przyjmowanie załóg
|
10:30
|
Odprawa
|
10:45
|
Próby SZ
|
11:00
|
Start pierwszej załogi do pierwszego odcinka drogowego
|
11:45
|
PKC1
|
11:50
|
Start pierwszej załogi do drugiego odcinka drogowego
|
13:00
|
Meta pierwszej załogi
|
13:30
|
Ogłoszenie wyników prowizorycznych
|
14:00
|
Ogłoszenie wyników końcowych
|
14:05
|
Rozdanie nagród i zakończenie imprezy
Pełny regulamin i zapisy tutaj.