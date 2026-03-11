UWAGA!

----

1 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu

 Elbląg, 1 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu
Fot. Automobilklub Elbląski

11 kwietnia 2026 r. w Elblągu odbędzie się 1 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu – impreza dla miłośników motoryzacji i orientacji w terenie. Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowane jest przy salonie samochodowym przy ul. Nowodworskiej 46.

W zawodach mogą wziąć udział dwuosobowe załogi (kierowca i pilot) poruszające się zwykłymi samochodami. Do startu wystarczy prawo jazdy, sprawny samochód oraz chęć sprawdzenia swoich umiejętności na trasie przygotowanej przez organizatora.

Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu, czytania mapy i orientacji w terenie oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej.

 

Program imprezy

10:00

Przyjmowanie załóg

10:30

Odprawa

10:45

Próby SZ

11:00

Start pierwszej załogi do pierwszego odcinka drogowego

11:45

PKC1

11:50

Start pierwszej załogi do drugiego odcinka drogowego

13:00

Meta pierwszej załogi

13:30

Ogłoszenie wyników prowizorycznych

14:00

Ogłoszenie wyników końcowych

14:05

Rozdanie nagród i zakończenie imprezy

 

Pełny regulamin i zapisy tutaj.

Automobilklub Elbląski

