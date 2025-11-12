12 medali IKS Atak w Olsztynie

W dniach od 7-9 listopada 2025 w Olsztynie odbywał się III Regionalny Turniej Judo Olimpiad Specjalnych. Wzięło w nim udział 70 zawodników z dziesięciu oddziałów regionalnych z całej polski, wśród nich czternastoosobowa reprezentacja oddziału warmińsko-mazurskiego, którą tworzyli zawodnicy Klubu ONI w ATAKu, działającego przy IKS ATAK.

Zawody odbyły się zgodnie z Ceremoniałem Olimpiad Specjalnych, a nasi zawodnicy wywalczyli 12 medali. Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurski był gospodarzem tego wydarzenia, a nasz klub partnerem, który wspierał oddział w organizacji dyscypliny judo.

Gratulujemy wszystkim startującym, dziękujemy trenerom Paulinie Dąbrowskiej i Michałowi Dąbrowskiemu za przygotowanie zawodników do zawodów, a także wolontariuszom - Gabrieli Zimirowskiej i Beacie Topolskiej, które wspierały ekipę podczas wyjazdu.

Medale:

złoto - Mateusz Okoński, Konrad Szumski, Alicja Wasiak, Sebastian Szydlik, Mateusz Bielecki

srebro- Anna Rybicka, Agnieszka Strąk, Wiktor Orłowski, Rafał Topolski, Sebastian Szydlik, Adam Wiśniewski,

brąz- Weronika Fercho

IV miejsce- Julia Zimirowska, Michał Piróg