70 lat szkolnego sportu

Szkolny sport na ogół jest w cieniu rywalizacji zawodników z klubów. A to właśnie często w szkole stawia się pierwsze kroki w sportowej rywalizacji. Dziś (29 listopada) elbląscy działacze i zawodnicy ze szkolnego sportu mieli swoje święto. Zobacz zdjęcia.

Pierwsze Szkolne Koło Sportowe w Elblągu powstało już w 1946 r. Inicjatorem był nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym Witold Truszkowski. Kiedy powstawały kolejne szkoły średnie w naszym mieście SKS przy I Lo stał się de facto klubem międzyszkolnym.

Początek lat 50. tych przyniósł reorganizację działalności sportowej. 25 lutego 1953 r. Prezydium Głównego Komitetu Kultury Fizycznej powołało Zrzeszenie Sportowe „Zryw“ mające być „czapą“ nad szkolnym sportem. Analogiczne zrzeszenia działały przy poszczególnych gałęziach przemysłu, wojsku i scalały kluby i koła sportowe działające przy poszczególnych zakładach pracy.

I właśnie od 1953 r. liczymy historię Szkolnego Związku Sportowego. W październiku 1957 r. zrzeszenie Zryw przekształcono w Szkolny Związek Sportowy. 7 lat później powstają Zarządy Powiatowe SZS, a w 1975 r. - Zarządy Gminne.

fot. Mikołaj Sobczak

Dla Elbląga ważną datą był rok 1975. „Z inicjatywy Kazimierza Kowalczyka Dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu dnia 26.06.1975 roku na konferencji szkolnego aktywu sportowego został powołany Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SZS. 11 marca 1994 roku na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów podjęto uchwałę o zmianie nazwy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego na Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy z osobowością prawną.“ - czytamy w okolicznościowej broszurce wydanej z okazji 70. lecia Szkolnego Związku Sportowego przez Elbląski SZS.

Wojewódzki Związek zasłynął organizacją największych zawodów szkolnych: Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zakończonych 37 finałami. 44 tysiące uczestników rok w rok rywalizowało w kilkudziesięciu konkurencjach.

Wojewódzki SZS organizował szkolne zawody. Do najważniejszych należy wymienić m. in. finały Mistrzostw Polski SZS w piłce ręcznej juniorów (1978, 1979, 1990, 1995, 1996) i juniorek (1981, 1982), finał krajowy w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (1982 r.), finał mistrzostw Polski SZS w koszykówce juniorów (1983 r.), XIV Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży w sportach halowych (1987 r.), XIX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (1993 r.), krajowy finał w halowej piłce nożnej wiejskich szkół podstawowych (1997, 1998).

Był także organizatorem lub współorganizatorem zawodów wykraczających poza definicję sportu szkolnego. M. in.: meczu tenisa stołowego Europa - Azja, telewizyjnego „Konkursu 5 milionów pod red. Marka Grota (1989 r.), XIV Międzynarodowego Turnieju Bokserski im. Feliksa Stamma – wspólnie z samorządem miasta Elbląga i KSW Tygrys z udziałem medalistów olimpijskich i mistrzostw świata oraz VII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie- wspólnie z samorządem miasta Elbląga , KSW Tygrys Elbląg. A to tylko wycinek jego działalności.

Po likwidacji województwa elbląskiego działacze zdecydowali się na powołanie Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego. Jego sztandarową imprezą jest festiwal unihokeja, który każdego roku (z przerwą na pandemię koronawirusa) odbywa się w Elblągu. - To już dwadzieścia osiem lat, jak organizujemy festiwal, w czerwcu już dwudziesty dziewiąty - powiedział Janusz Pająk, przewodniczący ESZS - W sumie przez te wszystkie lata wzięło w nim udział 26 930 uczestników. Co roku jest coraz lepiej, odradzamy się po pandemii, bardzo mnie to cieszy.

Dziś w Ratuszu Staromiejskim odbyły się uroczystości z okazji 70. lecia szkolnego związku. Publiczność mogła obejrzeć film podsumowujący działalność oraz dokonania związku. , Medalami i nagrodami wyróżniono nauczycieli i uczniów elbląskich szkół. Łącznie przekazano kilkadziesiąt nagród.

- W Elblągu jest bardzo dużo zdolnej młodzieży – mówił Janusz Pająk. - Po pandemii mamy boom. Bardzo dużo szkół zgłosiło się do systemu rozgrywek szkół licealnych. Brakuje nam hal sportowych, żeby to przeprowadzić.

Szkolnym sportowcom i działaczom redakcja portElu życzy kolejnych sukcesów i medali.