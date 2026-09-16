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700 dzieci na biegach przełajowych

 Elbląg, 700 dzieci na biegach przełajowych
Fot. MOS

Wystartowały XLI Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Szkoły podstawowe z Elbląga rywalizowały na początek w biegach przełajowych w Bażantarni. Łącznie wzięło udział 700 uczniów. Najlepsi otrzymali medale.

Młodzież zmierzyła się najpierw w biegach indywidualnych, a później w sztafetowych. Trasa rozpoczynała się na polanie z wiatami w Bażantarni, a później ścieżkami w lesie. Biegano na 400, 600 i 800 m, w kategoriach dziewcząt i chłopców. W sztafetach zmagania toczyły się w 6-osobowych drużynach.

Wyniki biegów indywidualnych tutaj.

Wyniki biegów sztafetowych tutaj.

 

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, najlepsi otrzymują medale.


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