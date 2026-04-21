Adrian Durma mistrzem Polski

(fot. archiwum Adriana Durmy)

Adrian Durma z UKS Silvant Kajak Elbląg został mistrzem Polski w kickboxingu w formule lightcontact. W zawodach, które odbyły się w miniony weekend w Będzinie wystartowało prawie 700 uczestników z ponad 100 klubów.

Adrian Durma okazał się bezkonkurencyjny w kategorii do 74 kg. Stoczył cztery walki, trzy z nich wygrał przed czasem, w tym finałową. Nic więc dziwnego, że został uznany najlepszym zawodnikiem mistrzostw.

- Do turnieju trenowałem ciężej niż zwykle. Rok temu przegrałem w finale, co bardzo mnie za bolało. Nie czułem się przegrany ale musiałem przyjąć ten werdykt. Na mistrzostwa jechałem zmotywowany i zdeterminowany. Cel był jeden i to było widać podczas walk. Do każdej walki wnosiłem duży ładunek emocjonalny. A wiem, że mogłem zawalczyć jeszcze lepiej. Dodatkowo zostałem uznany najlepszym zawodnikiem mistrzostw, co daje jeszcze większą satysfakcję - mówi Adrian Durma. - Dzień odpocznę i wracam na salę. W piątek wyjeżdżam na Puchar Polski Wojska Polskiego I Służb Mundurowych, gdzie będę reprezentował Państwową Straż Pożarną - dodaje.


