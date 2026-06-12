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„Ubytki w nawierzchniach pojawiają się dynamicznie”

 Elbląg, Jedną z dziurawych ulic do załatania jest al. Odrodzenia
Jedną z dziurawych ulic do załatania jest al. Odrodzenia (fot. Anna Dembińska)

- Minęło już tyle miesięcy po zimie, a głównych elbląskich ulicach nadal straszą dziury. Czy miasto nie ma pieniędzy na naprawę? – pyta nasz Czytelnik. Co na to władze miasta? Zobacz zdjęcia.

Czytelnicy zgłasza nam problem związany z niezałatanymi po zimie dziurami na elbląskich ulicach. Wskazują m.in. odcinki na ul. Ogólnej, Legionów, Mazurskiej. Proszę o informację, na jakim etapie jest pozimowe łatanie dziur w jezdniach? Jakie jest harmonogram? Czy EPGK jako spółka odpowiedzialna za utrzymanie dróg i chodników ma wystarczające fundusze z miasta na naprawy? Trwa odnawianie oznakowania poziomego, a o wielu dziurach w miejskich ulicach jakby zapomniano – napisaliśmy do Urzędu Miejskiego, interweniując w sprawie dziur po telefonie od jednego z Czytelników. Nasza fotoreporterka wykonała też szereg zdjęć dokumentujących stan niektórych ulic.

Władze miasta zapewniają, że naprawy ubytków w jezdniach prowadzone są na bieżąco i sukcesywnie w całym mieście, zarówno na podstawie regularnych wizji terenowych, jak i zgłoszeń przekazywanych przez mieszkańców.

- Wskazywane przez mieszkańców odcinki ulic, m.in. ul. Ogólna, Legionów i Mazurska, zostały ujęte w planie bieżących prac i są stopniowo naprawiane. Te zadania Departament Zarząd Dróg zleca EPKG lub innym podmiotom. Należy podkreślić, że ubytki w nawierzchniach pojawiają się dynamicznie – czytamy w odpowiedzi nadesłanej przez Biuro Prezydenta Elbląga.

Urzędnicy zapewniają, że każde zgłoszenie jest weryfikowane przez służby drogowe, a ubytki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego usuwane są w pierwszej kolejności.

- Działania te realizowane są na bieżąco w ramach środków zabezpieczonych w budżecie miasta na utrzymanie i konserwację infrastruktury drogowej w ramach tzw. bieżącego utrzymania dróg – dodaje Biuro Prezydenta Elbląga.

Obowiązującą obecnie umowę o bieżącym utrzymaniu dróg realizuje na rzecz miasta Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Opiewa ona na 3,4 mln złotych i dotyczy okresu od końca kwietnia do końca czerwca tego roku. Umowa miała początkowo opiewać na ponad 6 mln zł i obowiązywać przez pół roku, ale decyzją prezydenta miasta skrócono ją do dwóch miesięcy.

RG

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

ul. Reja
Słoneczna
al.Odrodzenia
Traugutta

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Elbląg właśnie tak wygląda, nigdy nie dorównywał Olsztynowi. Nie wiem czemu mieszkańcy Elbląga porównują swoje miasto do Olsztyna. Mówią coś o bagnach, a to ich ciągle zalewa woda, sami mieszkają na moczarach.
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    4
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    Władca z Trójmiasta(2026-06-12)
  • Odpowiadam czytelnikowi ! Sam sobie ! Sam sobie zrób albo wypad z Elbląga. Pytaj tych co się tą działalnością zatrudniają a nie portEl który dzieli mieszkańców.
  • Masakra, do tego dodam całą Mazurska która wyglada podobnie a nawet gorzej. No i cała Browarna ma pozapadane studzienki przez co jedzie sie po niej ja po dziurawej drodze.
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    rowerowiec(2026-06-12)
  • Elbląg województwo Żuławsko-Wiślane ⚓ w jednym regionie z Malborkiem, Tczewem i Mierzeją Wiślaną to powrót do historycznych granic oraz logicznego, spójnego gospodarczo i geograficznie obszaru delty Wisły. Taki postulat idealnie wpisuje się w dyskusje... Delta Wisły tworzy naturalną całość hydrologiczną i rolniczą. Region ten łączy węzły wodne (w tym międzynarodowe szlaki E-70 i E-40) oraz wspólne zaplecze logistyczne i turystyczne. Połączenie tych miast odwołuje się do tradycji dawnych Prus Królewskich. Współpraca w ramach jednego województwa mogłaby stanowić przeciwwagę dla dominacji Gdańska, tworząc silny, zrównoważony biegun rozwoju o charakterze żuławsko-powiślańskim.
  • @Władca z Trójmiasta - Olszty... co??? Co to jest Olszczyn? To to miasto, do którego musieli specjalnie ciągnąć drogę, bo jest położone po drodze dosłownie do nikąd?
  • Do PGM albo wykonawcy pytanie a nie tu w portEl. Tu jest tylko kłótnia i obrażanie.
  • Mazurska to dramat, nie dość że dziura na dziurze po zimie nie załatana to tak pozapadana na boboczach że jest niebezpieczeństwo życia i zdrowia tamtędy jeździc
  • Zarząd Dróg w Elblągu w sposób wzorcowy usuwaj awarie, w sposób błyskawiczny. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba awarii z roku na rok maleje.
  • Ale na ubytki sobie na kawę i ciasteczka przy spotkaniach, albo ubytki bo podwyżkę chcą urzędach to nikt nie musi miesiącami analizować od razu pieniążki są co Prezydencie bo dla siebie się fajnie bierze ale z Naszych podatków coś dla nas to już ciężko A co obiecywał Pan i Wy radni przy wyborach????? Dla Elbląga, dla dobra Miasta, by żyło się lepiej zapomina się ale imprezy wyborach będą ludzie pamiętać co zrobiliście!!!!!
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    3
    0
    Mirek 12(2026-06-12)
  • Uśmiechnijcie się, taką ekipę sobie wybraliście to tak zarządzają miastem, do kogo pretensje?
  • Urząd Miasta w Elblągu z roku na rok pracuje coraz lepiej. W sposób wzorowy, a nawet wzorcowy realizuje zadania własne oraz rządowe zadania zlecone. Warto dodać, iż w czasie pandemii COVID-19 z Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu korzystają nie tylko mieszkańcy Elbląga, ale również mieszkańcy ościennych gmin, rejestrując u nas urodzenia oraz przychodząc do naszego urzędu po odpis aktu zgonu.
  • Pieniądze POszły na miniaturowe karykatury.... a PO co ten kawałek ścieżki donikąd dla rowerów na Królewieckiej ?.... a PO co tyle tych departamentów w urzędzie wiejskim ?... dla znajomych ?... no ale aż tyle ?
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