Dyrektorzy bez konkursu

Znamy kolejne rozstrzygnięcia na stanowiskach dyrektorskich w elbląskich placówkach oświatowych. Dotychczasowi dyrektorzy Bursy Szkolnej nr 2, Szkół Podstawowych nr 21 i 6 zachowają swoje stanowiska. Nie musieli startować w konkursach.

To po kolei:

- Małgorzata Meisner ponownie pokieruje Bursą Szkolną nr 2. To wieloletnia dyrektor tej placówki. Stanowisko zostało jej powierzone do końca sierpnia 2031 r.

- Joanna Celińska zachowała stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21; szkołą kieruje od 2021 r. Pewną ciekawostką jest fakt, że w ostatnich wyborach samorządowych kandydowała do Rady Miejskiej z listy „Tak dla Elbląga”. Na trzecim miejscu na liście w okręgu czwartym zdobyła 84 głosy i mandatu nie zdobyła. SP 21 pokieruje do końca sierpnia 2031 r.

- Małgorzata Ptasznik ponownie została dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 6. To również kandydatka z ramienia „Tak dla Elbląga” w ostatnich wyborach samorządowych. Z siódmego (ostatniego) miejsca w okręgu pierwszych uzyskała poparcie 38 wyborców i mandatu nie zdobyła. W 2024 r. została też nagrodzona przez prezydenta Michała Missana na gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wymienione wyżej panie nie musiały startować w konkursie. Dlaczego? Ustawa „Prawo Oświatowe” daje prezydentowi miasta taką możliwość. Pozytywnie muszą się tylko wypowiedzieć odpowiednie organy m.in. nadzór pedagogiczny, swoje opinie przedstawiają rada szkoły (lub placówki), rada pedagogiczna, związki zawodowe. Organy się wypowiedziały i dyrektorzy zachowali swoje stanowiska bez potrzeby poddawania się procedurze konkursowej.

Do zmiany na stanowisku dyrektora dojdzie za w Przedszkolu nr 33. Dotychczasowa nauczycielka Beata Lewalska - Łabul obejmie obowiązki dyrektora do końca maja 2027 r. Zastąpi Mariolę Kowalską. Również w tym przypadku nie ogłoszono konkursu. Prawo oświatowe daje możliwość powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej, wicedyrektorowi lub nauczycielowi placówki, jednak na okres do 10 miesięcy. I tak też było w tym przypadku.