Rusza sezon w Parku Wodnym Dolinka

19 czerwca wystartuje sezon letni w Parku Wodnym Dolinka w Elblągu. Nowoczesny kompleks basenów odkrytych, który od momentu otwarcia w 2025 roku stał się jedną z największych atrakcji rekreacyjnych miasta i regionu. W tym roku na odwiedzających czeka więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. Ceny dla elblążan, którzy posiadają aktywną kartę „wElblągu” oraz Elbląską Kartę Dużej Rodziny pozostaną na takim samym poziomie, jak w ubiegłym roku – informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Przed rozpoczęciem sezonu przeprowadzane są wszystkie niezbędne prace techniczne, konserwacyjne, pielęgnacyjne i porządkowe: basenów, zjeżdżalni, strefy wypoczynkowej, zaplecza gastronomicznego oraz terenów rekreacyjnych. Wszystko jest niemalże gotowe. Trwają ostatnie szkolenia pracowników i ratowników, dzięki czemu obiekt spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu - informuje MOSiR.

W związku z dużą popularnością kąpieliska rozbudowana została również infrastruktura parkingowa. Do dyspozycji gości oddanych zostanie dodatkowych 100 miejsc parkingowych, co znacząco poprawi komfort dojazdu w najbardziej obleganych dniach sezonu.

Park Wodny Dolinka to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w północnej Polsce. Na odwiedzających czekają m.in. odkryte baseny rekreacyjne i pływackie, pięć zjeżdżalni wodnych o różnym stopniu trudności, rwąca rzeka, brodzik dla najmłodszych oraz rozległe strefy relaksu. Do dyspozycji gości pozostają także boiska do siatkówki plażowej, tereny zielone i zaplecze gastronomiczne.

Otwarcie sezonu zaplanowano na następny piątek, 19 czerwca (pod warunkiem sprzyjającej pogody). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem obiektu, w którym uwzględniono wiele ulg i zniżek, w tym korzyści z aktywnej karty „wElblągu” i EKDR. Posiadacze elbląskiej karty będą mogli skorzystać z basenu po takich samych stawkach, jak w ubiegłym roku.

Liczymy na to, że sprzyjająca pogoda oraz bogata oferta rekreacyjna sprawią, że Park Wodny Dolinka ponownie stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc