Oszukany na 235 tysięcy złotych. Wabikiem „zysk”

76-letni mieszkaniec Braniewa stracił woje oszczędności, w sumie 235 tysięcy złotych, namówiony do „inwestowania” przez nieznanych sprawców. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Braniewie.

Jak ustaliła prokuratura, nieznani sprawcy, podający się za brokerów finansowych, skontaktowali się z 76-latkiem i w okresie od 9 kwietnia do 14 maja nakłonili go szeregu „inwestycji” , w wyniku których stracił swoje oszczędności.

- Sprawcy nakłonili pokrzywdzonego do założenia konta w Revolut i przelania na to konto pieniędzy. Dodatkowo został przez nich namówiony do zainstalowania na swoim telefonie aplikacji typu QuickSupport. Umożliwiła ona sprawcom zdalny dostęp i zainstalowanie w telefonie aplikacji służących do przeprowadzania operacji finansowych i przejęcia kontroli nad jego kontem – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Jak zeznał pokrzywdzony 76-latek, początkowo odnotował na swoim koncie zyski, co skłoniło go do wykonywania kolejnych poleceń sprawców.

- Dla „podniesienia zysków ” dokonał między innymi kilku przelewów na wskazane przez sprawców konta bankowe, prowadzone w różnych bankach. 19 maja 2026 r. jego konto zostało zablokowane i w tym dniu pokrzywdzony dowiedział się, że padł ofiarą oszustów. W wyniku ich działania stracił pieniądze w kwocie 235 tys zł – dodaje Ewa Ziębka.

Prokuratura prowadzi obecnie czynności, których celem jest zabezpieczenie danych teleinformatycznych oraz odtworzenie wykonanych z konta pokrzywdzonego operacji finansowych, a także ustalenie danych właścicieli kont, na które te środki zostały przelane. - Niniejsza sprawa jest kolejnym ostrzeżeniem przed tzw. oszustwem inwestycyjnym, w wyniku którego można stracić wszelkie posiadane środki , często oszczędności życia – przestrzega elbląska prokuratura.