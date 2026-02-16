Aktywna zima na ślizgawkach

Mróz nie musi oznaczać siedzenia w domu. W Elblągu zima to dobry moment, by złapać ruch, poprawić kondycję i spędzić czas z rodziną lub znajomymi. Do wyboru są dwie sprawdzone lokalizacje – zadaszona tafla dla tych, którzy cenią komfort niezależny od pogody, oraz tor pod chmurką dla miłośników naturalnej, zimowej aury. Lodowisko Helena i Tor Kalbar zapraszają na regularne ślizgawki w tygodniu i w weekendy.

Od spokojnej nauki po dynamiczną jazdę

Helena to przestrzeń dla każdego: rodzin z dziećmi, osób stawiających pierwsze kroki na lodzie oraz tych, którzy czują się na łyżwach naprawdę pewnie. Harmonogram został ułożony tak, by różne grupy mogły korzystać z tafli w komfortowych warunkach.

We wtorki i czwartki ślizgawki rozpoczynają się o 18:00 – w tym czasie część lodu przeznaczona jest na naukę jazdy. O 19:10 tafla dostępna jest już w formule ogólnej. W piątki zaplanowano dwa seanse: o 18:00 oraz o 19:10.

Weekendy to czas rodzinnej atmosfery. W soboty i niedziele ślizgawki odbywają się o 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40. Szczególnie polecana jest pierwsza z nich – spokojniejsza, sprzyjająca nauce i wspólnej jeździe z dziećmi. Niezależnie od tempa jazdy obowiązują zasady bezpieczeństwa i regulamin obiektu. Nad przebiegiem każdej sesji czuwa obsługa, dbając o komfort wszystkich użytkowników tafli.

Jazda w plenerze

Dla tych, którym nie straszny mróz alternatywą jest Tor Kalbar. Jazda na świeżym powietrzu ma swój niepowtarzalny klimat – to propozycja dla osób ceniących przestrzeń i naturalne warunki. Ślizgawki na torze odbywają się od poniedziałku do piątku o 18:00. W weekendy zaplanowano cztery wejścia: o 12:00, 14:00, 16:30 oraz 18:30. Każda sesja trwa 90 minut. W przypadku obiektu plenerowego kluczowe znaczenie mają warunki atmosferyczne. Aktualny harmonogram dostępny jest online – odwołane ślizgawki oznaczone są w grafiku kolorem czerwonym, co pozwala szybko zweryfikować dostępność.

Na obu obiektach można skorzystać z wypożyczalni łyżew prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł – koszt wypożyczenia pary to 10 zł. Szczegółowy harmonogram oraz aktualny cennik dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.

Niezależnie od wyboru – spokojna sesja z dzieckiem, treningowe tempo czy jazda w plenerze – elbląskie tafle pozwalają wykorzystać zimę dokładnie tak, jak lubisz.