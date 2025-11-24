Aktywność, która wciąga

Regularny ruch to najlepszy sposób na poprawę formy i samopoczucia. W ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em mieszkańcy mogą wybierać spośród różnorodnych treningów – od spokojnych i wzmacniających po dynamiczne i energetyczne – prowadzonych w przyjaznych warunkach i pod okiem doświadczonych instruktorów. To kompleksowa oferta, która łączy rekreację, profilaktykę i dobrą atmosferę w jednym miejscu.

Zajęcia w sali fitness – Lodowisko Helena (ul. Karowa 1)

W tygodniu dominują tu zajęcia wzmacniające i taneczno-fitnessowe. Joga odbywa się w poniedziałki i środy o 18:00 i jest propozycją dla osób poszukujących równowagi, elastyczności oraz chwili wyciszenia. Tuż po niej, w czwartkowo-wtorkowym rytmie, prowadzony jest Pilates – o 17:15 i 18:15. To formuła nastawiona na pracę mięśni głębokich i poprawę postawy. Wieczorami sale przejmują zajęcia bardziej dynamiczne. FitStep zaplanowano na poniedziałki i środy o 20:15 oraz na piątki o 17:30. Turbo Spalanie odbywa się w poniedziałki i środy o 19:15 oraz piątki o 18:30 i pozostaje jedną z najbardziej intensywnych propozycji w całym programie.

Osoby lubiące trening w rytmie muzyki mogą wybrać Zumbę – we wtorki i czwartki o 19:30 (grupa początkująca) oraz o 20:30 (grupa zaawansowana). W soboty o 12:15 zajęcia prowadzone są bez podziału na poziomy. Dla dzieci przygotowano Zumbę Kids: o 10:00 dla grupy przedszkolnej i o 11:00 dla grupy szkolnej.

Zajęcia prozdrowotne – Kryta Pływalnia (ul. Robotnicza 68)

W środy o 19:15 odbywa się Zdrowy Kręgosłup, skierowany do osób chcących poprawić stabilizację i zadbać o prawidłową postawę.

Zajęcia w wodzie – CRW Dolinka i Kryta Pływalnia

Gimnastyka w wodzie pozostaje jedną z najchętniej wybieranych form aktywności ze względu na połączenie skuteczności z odciążeniem układu ruchu. W CRW Dolinka Poranki z Aqua Fitness odbywają się w poniedziałki i środy o 8:30, a Aqua Senior w środy o 9:15. Wieczorne propozycje są podzielone między oba obiekty:

– Aqua Fitness w poniedziałki, środy i piątki o 20:05 na Krytej Pływalni,

– Aqua Fitness we wtorki i czwartki o 19:45 w CRW Dolinka,

– Aqua Senior w soboty o 11:00 i 12:00 na Krytej Pływalni.

Program trwa przez cały sezon i jest otwarty dla wszystkich – każdy może dołączyć w dowolnym momencie. Pełne informacje o karnetach i zasadach uczestnictwa znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.

Zniżka na Black Friday

Tylko w najbliższy piątek (28 listopada) obowiązuje specjalna oferta: 50% zniżki na piątkowe: FitStep, Turbo Spalanie i Aqua Fitness w Krytej Pływalni. To najlepszy moment, aby spróbować swoich sił i znaleźć trening idealny na zimowe miesiące. Serdecznie zapraszamy!