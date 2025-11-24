Pożar domu w Suchaczu
Pięć godzin strażacy walczyli z pożarem domu w Suchaczu (gm. Tolkmicko), który wybuchł wieczorem w niedzielę (23 listopada).
W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy z jednostki nr 2 w Elblągu oraz druhowie ochotnicy z Tolkmicka i Łęcza.
- Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów pożarem objęte było całe poddasze budynku oraz dach. Przed przybyciem strażaków budynek o własnych siłach opuściły 4 osoby, które nie odniosły obrażeń i nie wymagały pomocy medycznej - informuje aspirant Tomasz Sokół z PSP w Elblągu.
Działania związane z gaszeniem pożaru trwały ponad 5 godzin. Uczestniczyło w nich 20 strażaków i 6 samochodów pożarniczych z jednostek PSP i OSP.
- Aby zapobiec takim pożarom, już dziś warto kupić i zainstalować w swoim domu czujkę dymu i czujkę tlenku węgla. Te urządzenia mogą realnie zwiększyć nasze bezpieczeństwo, alarmując o zagrożeniu. Pamiętajmy także o aktualnych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o badaniach okresowych urządzeń i instalacji w budynkach - apelują elbląscy strażacy.