UWAGA!

----

Pożar domu w Suchaczu

 Elbląg, Pożar w Suchaczu,
Pożar w Suchaczu, fot. PSP w Elblągu

Pięć godzin strażacy walczyli z pożarem domu w Suchaczu (gm. Tolkmicko), który wybuchł wieczorem w niedzielę (23 listopada).

W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy z jednostki nr 2 w Elblągu oraz druhowie ochotnicy z Tolkmicka i Łęcza.

- Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów pożarem objęte było całe poddasze budynku oraz dach. Przed przybyciem strażaków budynek o własnych siłach opuściły 4 osoby, które nie odniosły obrażeń i nie wymagały pomocy medycznej - informuje aspirant Tomasz Sokół z PSP w Elblągu.

Działania związane z gaszeniem pożaru trwały ponad 5 godzin. Uczestniczyło w nich 20 strażaków i 6 samochodów pożarniczych z jednostek PSP i OSP.

- Aby zapobiec takim pożarom, już dziś warto kupić i zainstalować w swoim domu czujkę dymu i czujkę tlenku węgla. Te urządzenia mogą realnie zwiększyć nasze bezpieczeństwo, alarmując o zagrożeniu. Pamiętajmy także o aktualnych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o badaniach okresowych urządzeń i instalacji w budynkach - apelują elbląscy strażacy.

oprac. daw

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 