Pożar domu w Suchaczu

Pięć godzin strażacy walczyli z pożarem domu w Suchaczu (gm. Tolkmicko), który wybuchł wieczorem w niedzielę (23 listopada).

W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy z jednostki nr 2 w Elblągu oraz druhowie ochotnicy z Tolkmicka i Łęcza.

- Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów pożarem objęte było całe poddasze budynku oraz dach. Przed przybyciem strażaków budynek o własnych siłach opuściły 4 osoby, które nie odniosły obrażeń i nie wymagały pomocy medycznej - informuje aspirant Tomasz Sokół z PSP w Elblągu.

Działania związane z gaszeniem pożaru trwały ponad 5 godzin. Uczestniczyło w nich 20 strażaków i 6 samochodów pożarniczych z jednostek PSP i OSP.