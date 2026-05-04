Aktywny maj z MOSiR-em

Maj w Elblągu zapowiada się intensywnie i różnorodnie. W kalendarzu MOSiR nie brakuje propozycji dla miłośników sportowej rywalizacji, rekreacji na świeżym powietrzu i rodzinnych wydarzeń. Od rowerowych emocji w Bażantarni, przez inicjatywy charytatywne, aż po zajęcia fitness i wydarzenia dla najmłodszych.

Bażantarnia XC (10 maja, 10:00)

Leśne ścieżki, dynamiczne zjazdy i wymagające podjazdy – Bażantarnia XC to propozycja dla tych, którzy lubią sprawdzić się na dwóch kółkach w naturalnym terenie. W rywalizacji udział wezmą zarówno najmłodsi, jak i młodzież oraz dorośli. Dzieci rozpoczną zmagania na polanie, a wraz z kolejnymi kategoriami wiekowymi poziom trudności tras będzie stopniowo wzrastał. Najstarsi uczestnicy zmierzą się z trasami poprowadzonymi po szlakach Bażantarni. Zapisy trwają.

VII Elbląski Bieg i Marsz Nadziei (17 maja, 11:00)

Przed nami siódma edycja wydarzenia, które łączy sport ze wsparciem potrzebujących. Elbląski Bieg i Marsz Nadziei to inicjatywa charytatywna na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Co roku przyciąga uczestników, dla których liczy się nie tylko wynik sportowy, ale także wspólny cel. Zapisy prowadzone są do 12 maja za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zumba w plenerze (21 maja, 17:00)

Wraz z coraz lepszą pogodą wracają zajęcia na świeżym powietrzu. Plenerowa zumba to połączenie ruchu i dobrej energii, dostępne dla każdego – niezależnie od poziomu zaawansowania. Pierwsze spotkanie w tym sezonie odbędzie się na Placu Jagiellończyka. Udział jest bezpłatny.

Miejska Wycieczka Rowerowa (24 maja, 10:00)

Majowa odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych poprowadzi uczestników do Świętego Gaju. W programie m.in. wizyta przy pomniku Bolesława Chrobrego, odsłoniętym w ubiegłym roku. Trasa liczyć będzie około 67 kilometrów, dlatego wymaga odpowiedniego przygotowania kondycyjnego. Start zaplanowano przy ul. Wodnej (napis „I love Elbląg”). Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Turniej 3x3 (27 maja, 17:00)

Sezon streetballowy w Elblągu rozpocznie się na torze Kalbar. Turniej koszykówki 3×3 to propozycja dla drużyn, które cenią szybkie tempo gry i rywalizację w plenerze. Start rozgrywek zaplanowano na godzinę 17:00, a biuro zawodów ruszy pół godziny wcześniej. Udział jest bezpłatny, a na najlepszych czekają medale i statuetki.

VIII Elbląski Aquathlon (30 maja, 12:00)

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ponownie stanie się areną sportowych zmagań najmłodszych. Elbląski Aquathlon to zawody łączące pływanie i bieganie, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. Zapisy online rozpoczną się wkrótce. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dzień Dziecka w Parku Dolinka (31 maja, 12:00)

Na zakończenie miesiąca zaplanowano jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń dla najmłodszych. Park Dolinka wypełni się atrakcjami sportowymi i rekreacyjnymi, animacjami, konkursami oraz strefami zabawy. To dobra okazja, by aktywnie spędzić czas w rodzinnej atmosferze.