Aktywny weekend z MOSiR

Szukacie planów na nadchodzący weekend? Sprawdźcie nasze polecenia na aktywnie spędzony czas. Znajdzie się coś dla miłośników zimowych sportów, relaksu w basenie i sportów na świeżym powietrzu.

NOWOŚĆ NA LODOWISKU HELENA

Od tego sezonu wprowadzamy nowość – ślizgawkę skierowaną do rodzin z dziećmi. Sesja będzie odbywała się w każdą sobotę o godz. 13:10. Podczas jazdy na łyżwach nasi najmłodsi uczestnicy usłyszą z głośników specjalnie przygotowaną playlistę z dziecięcymi i bajkowymi piosenkami. Oczywiście pozostałe ślizgawki odbywają się według stałego harmonogramu: wtorek, czwartek oraz piątek o godz. 18:00 i 19:10, a w sobota i niedziela w godzinach 13:10, 14:20, 15:30, i 16:40. Bilety wstępu można nabyć bezpośrednio przed każdą ślizgawką w kasie lodowiska lub biletomacie: ulgowy – 10,00 zł; normalny – 14,00 zł; grupowy (powyżej 15 osób) – 9,00 zł. Na miejscu działa wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, łyżwy wypożyczycie w cenie 10 zł za parę.

JESIENNY RELAKS W CRW DOLINKA

Na „Dolince” nikt się nie nudzi! Do dyspozycji gości jest pełnowymiarowy basen sportowy z ośmioma torami, idealny dla amatorów pływania. Dla tych, którzy cenią sobie dobrą zabawę, czeka strefa rekreacyjna ze sztuczną falą, gejzerami wodnymi, biczami i masażerami karku. Największą frajdę najmłodszym sprawi zjeżdżalnia, brodzik i kolorowy plac zabaw wodny – wszystko pod czujnym okiem ratowników. Z obiektu możecie korzystać codziennie od 6:00 do 22:00. CRW Dolinka poleca się na pogodę i niepogodę.

WROTKI NA KALBARZE

Tor Kalbar w Elblągu to idealne miejsce dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Serce obiektu stanowi profesjonalny tor wrotkarski o długości 200 metrów, po którym możesz pojeździć na rolkach i wrotkach, a obok skorzystać z wielofunkcyjnych boisk. To świetna przestrzeń do sportu, zabawy i spotkań z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. Tor czynny jest codziennie od 8:00 do 18:50.