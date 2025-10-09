Dwóch chętnych na budowę przeprawy

Miasto postawiło kolejny krok ku modernizacji mostu Kardynała Wyszyńskiego. Na czas robót będzie on zamknięty, a kierowcy będą pokonywać rzekę przez tymczasową przeprawę. W postępowaniu na jej budowę zgłosiło się dwóch chętnych.

Jak już pisaliśmy, ostatni raz tymczasowa przeprawa przez rzekę Elbląg funkcjonowała w 1997 roku (od maja do listopada) i również na czas remontu mostu Kardynała Wyszyńskiego (wówczas nie miał nazwy). Prace bardzo utrudniły życie mieszkańcom, bo nie było jeszcze mostu Unii Europejskiej (oddany do użytku w 2001 r.).

Tymczasowa przeprawa ma zostać uruchomiona na przełomie sierpnia i września 2026 roku. Jak długo będzie ona funkcjonować, zależy od przebiegu prac na moście Wyszyńskiego, które mają potrwać co najmniej 8 miesięcy. Dokumentacja tej inwestycji ma powstać w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu, dwa miesiące dłużej powinna potrwać jej budowa. Wszystkie prace związane z przywróceniem ruchu na moście Wyszyńskiego powinny zostać sfinalizowane do końca kwietnia 2027 roku.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.), doświadczenie kierownika budowy (20 proc.) i doświadczenie projektanta branży mostowej (20 proc.).

Oferty złożyły dwie firmy, STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa (ponad 4,8 mln zł burtto) i Primost Serwis Spółka z o.o. z Będzina (ponad 2,9 mln zł brutto). Miasto chce przeznaczyć na to zadanie 3 mln zł. Teraz nad ofertami pochylą się urzędnicy.