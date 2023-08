Aquathlon dla dzieci

W tradycji Wakacji z MOSiR-em ta impreza była ich swoistym podsumowaniem. Teraz V edycja Aquathlonu rozpocznie się w czwartek, 10 sierpnia, o godz. 17. Zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci wystartują w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz na stadionie piłkarskim przy ul. Moniuszki. Udział bezpłatny.

Idea tej imprezy jest związana z połączeniem dwóch dyscyplin. Na początek dzieci przepływają swój dedykowany dystans na basenie sportowym, a później wybiegają na zewnątrz, aby zmierzyć się z trasą biegu. Będzie ona wytyczona na terenie kompleksu piłkarskiego przy ul. Moniuszki.

Do zabawy i rywalizacji zapraszamy dziewczynki i chłopców w wieku od 4 do 13 lat. Najmłodsi przepłyną jedną długość basenu i przebiegną 200 metrów, a najstarsi zawodnicy do przepłynięcia będą mieli 4 długości basenu i 500 metrów biegu. Na bocznym parkingu przy basenie zlokalizowana będzie strefa zmian.

Aquathlon wystartuje w czwartek, 10 sierpnia, o godzinie 17:00. Biuro zawodów będzie otwarte w godzinach 15:30-16:30. Szczegółowy podział kategorii wiekowych i dystansów:

– 4-5 lat – 25m pływania/200m biegu (możliwość płynięcia z rodzicem lub z pomocą przyboru)

– 6-7 lat – 25m/300m (możliwość płynięcia z pomocą przyboru)

– 8-9 lat – 50m/400m

– 10-11 lat – 100m/500m

– 12-13 lat – 100m/500m

Warto przypomnieć, że liczba miejsc jest ograniczona – limit uczestników wynosi 100 osób, a przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy kończą się w środę, 9 sierpnia, o godz. 23:59 lub po osiągnięciu limitu 100 miejsc. Zawodników na zawody zgłasza rodzic lub opiekun prawny poprzez formularz Google tutaj. Więcej informacji dostępnych także na stronie aquathlon.elblag.pl. Przed przystąpieniem do zapisów proszę zapoznać się z regulaminem imprezy tutaj.

Organizatorami V edycji Aquathlonu w ramach Wakacji z MOSiR-em są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz szkoła pływania Maluchy Pływają.

Harmonogram wszystkich bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, dostępny jest na stronie MOSiR tutaj.