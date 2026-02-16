UWAGA!

----

Atak powalczył w Olsztynie

 Elbląg, Atak powalczył w Olsztynie

W niedzielę, 15 lutego w Olsztynie rozegraliśmy Finał Wojewódzki w kategorii młodzika To był turniej pełen emocji i walki do ostatniej piłki. Zmagaliśmy się nie tylko z wymagającymi rywalami, ale również z chorobami w zespole. Mimo przeciwności pokazaliśmy charakter i ogromne serce do gry

Turniej kończymy na 4 miejscu w województwie, a jednocześnie z 3 miejsca awansujemy do 1/8 Mistrzostw Polski. Serducho zostawiliśmy na boisku. Każdy zawodnik dał z siebie 100 proc.

Ogromne podziękowania dla naszych kibiców – nasz 7 zawodnik jak zawsze stanął na wysokości zadania! Wasze wsparcie niesie nas w najtrudniejszych momentach.

Już za 2 tygodnie ruszamy do Warszawy walczyć dalej. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa! Dziękujemy sponsorom.

IKS ATAK

