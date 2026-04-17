Atrakcje w CRW Dolinka, z mapą po parku i wycieczka rowerowa

Z harmonogramem nadchodzącego weekendu warto się dokładnie zapoznać. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował wydarzenia, których nie można przegapić. Z mapą po parku, szaleństwo na dmuchanych torach, wyjątkowa noc na basenie i rowerowa wycieczka nad Nogat. Sprawdźcie szczegóły.

Rodzinna Noc na Dolince (piątek, 17.04)

Piątkowego wieczoru z całą pewnością długo nie zapomną uczestnicy drugiej w tym roku „Rodzinnej Nocy na Dolince”. Bogata oferta atrakcji: supy, dmuchane tory, zumba w wodzie, animacje i piana party, z pewnością umilą im dwugodzinny pobyt na basenie. Impreza cieszy się dużą popularnością, wszystkie bilety zostały wyprzedane.

Dmuchane tory na weekend (sobota, niedziela 18-19.04)

Bez obaw – tym, którym nie udało się kupić biletu na piątek, będą mogli skorzystać z dmuchańców jeszcze przez cały weekend. Tory zostaną rozłożone na basenie sportowym, dla tych spragnionych większej adrenaliny i na basenie rekreacyjnym – dla młodszych dzieci (tory w tej części basenu pojawią się do soboty, od godz. 15:00). Nad bezpieczeństwem będą czuwać ratownicy, a do dyspozycji będą również kamizelki ratunkowe. Atrakcja dostępna w cenie wejścia na Dolinkę.

Rowerem nad Nogat (niedziela, 19.04)

Czas na kwietniową wyprawę rowerową. Tym razem wyruszymy na wieżę lotniskową nad Nogatem. W planie ok. 50 kilometrów – zobacz trasę. Zbiórka o godz. 10:00 przy napisie „Elbląg” na Starym Mieście. Powrót zaplanowaliśmy ok. godz. 15:00. Warto wcześniej sprawdzić stan techniczny roweru. Rekomendujemy jazdę na rowerach turystycznych, gravelowych i MTB wyposażonych w działające przerzutki. Mile widziane są rowery elektryczne. Prosimy także o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK.

Z mapą po parku (niedziela, 19.04)

Pogoda za oknem coraz bardziej sprzyja wydarzeniom plenerowym. Zapraszamy na pierwszą w tym roku Grę Miejską w Parku Dolinka. Będziemy czekać na Was od godz. 12:00 na Amfiteatrze. Po odebraniu map z pytaniami, wyruszycie w teren w poszukiwaniu zaznaczonych miejsc. To idealna propozycja dla rodzin z dziećmi, znajomych lub urozmaicenie niedzielnego spaceru. W nagrodę uczestnicy otrzymają certyfikat.

Kalbar poleca się na weekend

Niezmiennie w weekendy, kiedy zostajecie w Elblągu, warto skorzystać z toru Kalbar. Do dyspozycji są boiska wielofunkcyjne: 2 do koszykówki i siatkówki, jedno do piłki ręcznej oraz dwa korty tenisowe (boiska do kortów są dodatkowo płatne oraz wymagają wcześniejszej rezerwacji). Na obiekcie pojeździcie również na rolkach i wrotkach. Zapraszamy od 8:00 do 18:50.

