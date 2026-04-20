Awans okupiony kontuzją

Piłkarki ręczne Truso przegrały ostatni mecz 1/8 mistrzostw Polski juniorek młodszych z Mondi-Bukowsko Dopiewski KPR 30:34, jednak awans do ćwierćfinału zapewniły sobie już wcześniej. W końcówce meczu kontuzji ręki doznała podstawowa zawodniczka naszej drużyny Alicja Ratajczyk.

Pojedynek Truso z KPR miał zadecydować o tym, która z tych drużyn awansuje do ćwierćfinału mistrzostw Polski juniorek młodszych z pierwszego miejsca, bowiem obie miały za sobą dwa zwycięstwa.

Początek meczu obfitował w przewinienia po obu stronach, które kończyły się rzutami karnymi. W szeregach Truso skuteczna z 7. metra była Aleksandra Ziemińska, a gdy w 6. minucie trafiła Roksana Biernat, nasza drużyna prowadziła 3:1. Elblążanki grały dość pewnie w ataku, skuteczna była Alicja Ratajczyk i Nadia Żydanowicz i przewaga urosła do trzech goli. Niestety od 15. do 20. minuty nastąpił zryw gospodyń, które rzuciły cztery bramki, a straciły w tym czasie tylko jedną, doprowadzając tym samym do wyrównania po 9. W kolejnych minutach gra była bardzo zacięta, nasza drużyna ponownie wyszła na dwubramkowe prowadzenie (16:14). W końcówce pierwszej części meczu gospodynie odrobiły straty i po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała po 16.

Zaraz po zmianie stron przyjezdne znów odskoczyły na dwa trafienia. Niestety zmęczenie i krótka ławka powoli zaczynały o sobie dawać znać, co wykorzystały rywalki przeprowadzając kontrataki. Zawodniczki KPR odrobiły straty z nawiązką i 40. minucie prowadziły 23:20. Elblążanki walczyły, jednak nie były już w stanie doprowadzić do wyrównania. Gdy losy meczu były już przesądzone, jedna z zawodniczek KPR pchnęła będącą w locie Alicję Ratajczyk. Nasza rozgrywająca upadła na rękę i doznała kontuzji łokcia, a to oznacza, że podstawowa zawodniczka Truso nie zagra w turnieju ćwierćfinałowym. Nie zagra w nim także wcześniej kontuzjowana Katarzyna Kwiatkowska.

Ostatecznie mecz zakończył się wygraną gospodyń 34:30.

Mondi-Bukowsko Dopiewski KPR - Energa MKS Truso Elbląg 34:30 (16:16)

Truso: Wanatowska - Ziemińska 10, Ratajczyk A. 9, Żydanowicz 6, Biernat 2, Pożoga 2, Tomaszewska 1, Ratajczyk P., Wojtas, Kozioł, Zajączkowska, Kordek, Sankowska.

W dniach 1-3 maja juniorki młodsze Truso zagrają ćwierćfinały w Kwidzynie z Pogonią Zabrze, Koroną Handball Kielce i MTS Kwidzyn. W najbliższą środę o godz. 17 Truso w hali przy ul. Kościuszki zagra ostatni mecz w I lidze. Rywalem naszej drużyny będzie Szczypiorniak Ustka. Wstęp dla kibiców jest darmowy.