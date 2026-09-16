Baltic Cup miał być festiwalem w pięciu krajach. Dlaczego został w Elblągu?

Dziś trudno wyobrazić sobie jesienny Elbląg bez Baltic Cup. Międzynarodowy Festiwal Tańca od ponad dwóch dekad przyciąga do miasta tancerzy z całego świata i na kilka dni zamienia Elbląg w jedno z najważniejszych miejsc na tanecznej mapie Europy. Początki festiwalu były jednak nieco inne, a jego historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej.

Pomysł stworzenia Baltic Cup narodził się w 1999 roku, po sukcesie Mistrzostw Świata Formacji Tanecznych, które odbyły się w Elblągu. Inicjatywa zakładała stworzenie międzynarodowego cyklu turniejów organizowanych w pięciu krajach położonych nad Bałtykiem – Polsce, Estonii, Finlandii, Szwecji i na Litwie.

Pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2000 roku w Elblągu. Wzięło w niej udział blisko 500 par z dziewięciu krajów. Na parkiecie rywalizowali zawodnicy m.in. z Litwy, Białorusi, Szwecji, Rosji, Estonii, Włoch, Łotwy, Norwegii i Polski. Program obejmował trzy turnieje: Open of Baltic Cup, Baltic Cup International Standard oraz Open to the World Latin.

Baltic Cup rzeczywiście ruszył w świat. Kolejne turnieje pierwszej edycji odbyły się w Göteborgu i Kownie, a finał ponownie w Elblągu. W całym cyklu uczestniczyło ponad 1500 zawodników.

Okazało się jednak, że pomysł można rozwinąć w jeszcze inny sposób. Zamiast przenosić festiwal co roku do kolejnych krajów, postanowiono kontynuować Baltic Cup w jednym miejscu. Wybór padł na Elbląg – miasto z silnymi tradycjami tanecznymi i środowiskiem, które miało już doświadczenie w organizacji wydarzeń o międzynarodowej randze.

I tak Baltic Cup został w Elblągu.

Centrum Spotkań Europejskich Światowid

Przez kolejne lata festiwal rozwijał się, przyciągając coraz więcej zawodników, sędziów i publiczności. Do programu dołączały kolejne turnieje i wydarzenia towarzyszące, a na elbląskim parkiecie pojawiali się mistrzowie świata, Europy i Polski. Od 2010 roku Baltic Cup jest również promowany jako taneczna wizytówka województwa warmińsko-mazurskiego.

Dziś trudno mówić o Baltic Cup bez Elbląga – i trudno mówić o tanecznym Elblągu bez Baltic Cup. To wydarzenie, które z pomysłu na międzynarodowy cykl turniejów stało się wieloletnią tradycją miasta i jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń sportowo-kulturalnych.

Baltic Cup miał być festiwalem w kilku krajach. Ostatecznie swoją stałą scenę znalazł właśnie tutaj – w Elblągu.

Bilety są już dostępne w sprzedaży. Można wybrać miejsca na trybunach lub stoliki zlokalizowane bezpośrednio przy parkiecie. Do 30 września bilety zakupione w kasie Kina Światowid w promocyjnej cenie 40 zł.

23-25 października 2026

Hala Sportowo-Widowiskowa w Elblągu

Baltic Cup to taniec, sport i emocje, których najlepiej doświadczyć na żywo. Do zobaczenia w Elblągu!

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia.