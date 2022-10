Bandera opuszczona, sezon zakończony

Ci, którzy swoje życie związali z wodniactwem, kończą sezon. Tradycyjnie pożegnali go także członkowie Ogniska Sportów Wodnych „Fala”.

Motorowodniacy podczas dzisiejszego (1 października) zakończenia sezonu uczcili tych spośród nich, dla których był to niestety sezon ostatni. Tradycyjnie opuszczono banderę, zabrzmiał hymn państwowy... Ten dzień to dla członków „Fali” czas podziękowań i podsumowań. Do zgromadzonych przemówił komandor "Fali", Stanisław Nowak.

- W tym roku odbyliśmy zlot motorowodniaków – przypomniał komandor. Miał on na celu zachęcenie do turystyki wodnej na lokalnych wodach. Wzięły w nim udział 24 jednostki z całej Polski, trwają już rozmowy o kolejnym takim zlocie i następnych rejsach. To jednak przyniesie kolejny sezon.

Jak podkreślają motorowodniacy, nie sposób nie wykorzystać do celów sportowych i turystycznych niedawno otwartego przekopu Mierzei Wiślanej.

Stanisław Nowak zaznacza, że OSW „Fala” jako wyjątkowe miejsce na wodnej mapie Elbląga i regionu chce w znacznym stopniu stawiać właśnie na promocję turystyki. Stąd już rozpoczęte prace modernizacyjne w ich siedzibie związane m. in. z kuchnią, świetlicą i toaletami. Ponownie pojawia się tu jednak kwestia umowy, w ramach której „Fala” może funkcjonować nad rzeką Elbląg.

- Na tę chwilę mamy umowę do końca roku i nie wiemy, jakie będą ruchy miasta. Prowadzimy różne rozmowy, piszemy pisma, ale nie wiemy, jak to się wszystko skończy. Trzeba żywić nadzieję, że wszystko to pomyślnie załatwimy i będziemy kontynuować nasze działania – mówi komandor. Trwalsze umocowanie „Fali” w obecnym miejscu postuluje on wraz z koleżankami i kolegami już od dłuższego czasu.

Przypomnijmy na koniec, że w tym roku Ognisko Sportów Wodnych „Fala” obchodzi 145 lat swojego istnienia.