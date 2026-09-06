Bażantarnia Jump&Run po raz piąty

W niedzielę (6 września) odbyła się piąta edycja zawodów Bażantarnia Jump&Run. Na uczestników czekała sportowa rywalizacja, wymagające przeszkody i trasy prowadzące przez leśne tereny. Zdjęcia.

Bażantarnia Jump&Run to bieg z przeszkodami, który łączy sportową rywalizację z zabawą i aktywnością dla całych rodzin. Zawodnicy pokonują trasę w Bażantarni i mierzą się z dużymi, dmuchanymi konstrukcjami – m.in. zjeżdżalniami, labiryntami, torami przeszkód, ściankami wspinaczkowymi i skoczniami. Liczą się więc nie tylko szybkość i kondycja, ale także sprawność, spryt i umiejętność pokonywania kolejnych przeszkód.

Zawodnicy tegorocznego Bażantarnia Jump&Run wystartowali w trzech kategoriach: Bieg Junior, Bieg Family oraz Bieg Classic. Uczestnicy Biegu Junior i Family mieli do pokonania 1,5 km i 7 przeszkód, natomiast Biegu Classic trasę 2,5 km i 10 przeszkód.

Niedzielnym zawodom towarzyszył festyn „Wybierz sport, nie nałogi”, promujący aktywny i zdrowy styl życia. Organizatorami wydarzenia byli MOSiR w Elblągu i prezydent Elbląga.