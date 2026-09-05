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Mural na 780-lecie Elbląga jednak inaczej. Miasto wycofało swoje projekty

 Elbląg, Projekty, które pokazało miasto na swoim FB skrytykowali internauci,
Projekty, które pokazało miasto na swoim FB skrytykowali internauci, fot. UM/FB
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Miasto zmienia formułę wyboru muralu, który ma powstać z okazji 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Powodem są komentarze internautów po publikacji dwóch propozycji przygotowanych przez Urząd Miejski z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To Waszym zdaniem hit czy kit?

W piątek (4 września) miasto zaprezentowało na swoim profilu w mediach społecznościowych dwie propozycje muralu z okazji 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Zostały one przygotowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ta, która zdobyłaby najwięcej lajków w głosowaniu internautów, miała zostać przeniesiona na ścianę budynku przy ul. Teatralnej. Projekty wzbudziły wiele kontrowersji: komentujący nazywali je kiczem, koszmarkami, kompromitacją, AI slop.

W sobotę miasto poinformowało, że wstrzymuje głosowanie nad tymi propozycjami i zmienia formułę wyboru projektu.

- Dziękujemy za wszystkie głosy, komentarze i sugestie, które pojawiły się po publikacji propozycji jubileuszowego muralu. Słuchamy Waszego zdania, dlatego zdecydowaliśmy się zakończyć dotychczasowe głosowanie i zmienić formułę wyboru projektu. Chcemy szerzej otworzyć się na Wasze pomysły, dlatego zapraszamy do przesyłania propozycji swoich projektów muralu z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich. Macie pomysł, jak powinien wyglądać jubileuszowy mural? Przygotujcie swoją propozycję i prześlijcie ją do 14 września, do godz. 9:00, na adres Departamentu Kultury: dk@umelblag.pl O tym, który z nadesłanych projektów ozdobi miejską przestrzeń, zdecydują mieszkańcy w głosowaniu – czytamy na profilu „Miasto Elbląg”.

W tym poście Miasta Elbląg nie ma zastrzeżeń, że tym razem nadsyłane projekty nie mogą być wygenerowane przez AI, nie określono też, jak będzie wyglądało głosowanie – czy opracowany zostanie jego regulamin, czy odbędzie się ono na Facebooku.

Przypomnijmy, że na wykonanie muralu miasto otrzymało z budżetu województwa 26,1 tys. zł. Taką samą kwotę dołoży UM w Elblągu.

Podobna sytuacja miała miejsce w Gnieźnie. Mural przedstawiający Bolesława Chrobrego w tym mieście wzbudził kontrowersje jeszcze przed ukończeniem. Internauci zarzucali, że projekt mógł powstać przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Do użycia AI przyznał się sam autor projektu w wywiadzie dla lokalnego portalu Gniezno24.com, choć zaznaczał równocześnie, że bazą była jego własna praca. Mural został ukończony i odsłonięty. Gnieźnieński mural był realizowany jednak z budżetu obywatelskiego.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • A ile dla autora projektu urząd przewidział siupy? Wielkie zero?
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    Tralala(2026-09-05)
  • Mam dość tych wszechobecnych murali. Stało się to nudne, kiczowate, do bólu powtarzalne i oklepane.
  • Najpierw chcą użyć za darmo ai do swojego projektu, a teraz nawet nie ma wzmianki o wynagrodzeniu dla artysty. Żenada. Oby projekt ai nie wygrał bo byłby to śmiech na sali :// gratuluję kiczu
  • A musi być wynagrodzenie? Czy ktoś komuś proponował pracę lub zlecenie? Ja tu widzę znamiona naboru otwartego który nie przewiduje wynagrodzenia. Chcesz kasy za projekt staruj w konkursach publicznych lub rób dla prywatnych inwestorów.
  • Coraz częściej zauważam że to miasto mimo wielkich aspiracji nie idzie na jakość swoich przedsięwzięć tylko na "jakoś". Jakoś to będzie, jakoś się to zrobi, może się uda, może nikt nie zauważy. Od conajmniej roku we wszystkim coraz więcej bylejakości myślałem że apogeum osiągnięto przy organizacji jubileuszowych dni chleba ale widać miasto nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
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    bóbrzapłacz(2026-09-05)
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