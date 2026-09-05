Mural na 780-lecie Elbląga jednak inaczej. Miasto wycofało swoje projekty

Miasto zmienia formułę wyboru muralu, który ma powstać z okazji 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Powodem są komentarze internautów po publikacji dwóch propozycji przygotowanych przez Urząd Miejski z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To Waszym zdaniem hit czy kit?

W piątek (4 września) miasto zaprezentowało na swoim profilu w mediach społecznościowych dwie propozycje muralu z okazji 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Zostały one przygotowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ta, która zdobyłaby najwięcej lajków w głosowaniu internautów, miała zostać przeniesiona na ścianę budynku przy ul. Teatralnej. Projekty wzbudziły wiele kontrowersji: komentujący nazywali je kiczem, koszmarkami, kompromitacją, AI slop.

W sobotę miasto poinformowało, że wstrzymuje głosowanie nad tymi propozycjami i zmienia formułę wyboru projektu.

- Dziękujemy za wszystkie głosy, komentarze i sugestie, które pojawiły się po publikacji propozycji jubileuszowego muralu. Słuchamy Waszego zdania, dlatego zdecydowaliśmy się zakończyć dotychczasowe głosowanie i zmienić formułę wyboru projektu. Chcemy szerzej otworzyć się na Wasze pomysły, dlatego zapraszamy do przesyłania propozycji swoich projektów muralu z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich. Macie pomysł, jak powinien wyglądać jubileuszowy mural? Przygotujcie swoją propozycję i prześlijcie ją do 14 września, do godz. 9:00, na adres Departamentu Kultury: dk@umelblag.pl O tym, który z nadesłanych projektów ozdobi miejską przestrzeń, zdecydują mieszkańcy w głosowaniu – czytamy na profilu „Miasto Elbląg”.

W tym poście Miasta Elbląg nie ma zastrzeżeń, że tym razem nadsyłane projekty nie mogą być wygenerowane przez AI, nie określono też, jak będzie wyglądało głosowanie – czy opracowany zostanie jego regulamin, czy odbędzie się ono na Facebooku.

Przypomnijmy, że na wykonanie muralu miasto otrzymało z budżetu województwa 26,1 tys. zł. Taką samą kwotę dołoży UM w Elblągu.

Podobna sytuacja miała miejsce w Gnieźnie. Mural przedstawiający Bolesława Chrobrego w tym mieście wzbudził kontrowersje jeszcze przed ukończeniem. Internauci zarzucali, że projekt mógł powstać przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Do użycia AI przyznał się sam autor projektu w wywiadzie dla lokalnego portalu Gniezno24.com, choć zaznaczał równocześnie, że bazą była jego własna praca. Mural został ukończony i odsłonięty. Gnieźnieński mural był realizowany jednak z budżetu obywatelskiego.