Dawno temu w Elblągu... pokazywano japońskie sztuczki

- Z okazji święta Bitwy pod Sedanem wiele budynków publicznych i prywatnych było dziś udekorowanych flagami. W szkołach upamiętniono ten dzień zgodnie z tradycją poprzez uroczystości, podczas których przemówienia wygłosili dyrektorzy lub nauczyciele - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Koncert wojskowy w hotelu „Stadt Elbing”

W hotelu „Stadt Elbing” odbędzie się dziś wieczorem (wtorek) wielki koncert wojskowy w wykonaniu orkiestry Wschodniopruskiego Batalionu Strzelców im. Hrabiego Yorcka von Wartenburga*. Będzie to impreza poprzedzająca uroczystości z okazji Święta Bitwy pod Sedanem*. W razie złej pogody koncert odbędzie się w sali. W programie znajdzie się m.in. słynny „Schlachtenpotpourri”* autorstwa Saro (AZ, środa, 02.09.1903 r.).

*pruski feldmarszałek, bohater wojen napoleońskich. Imię patrona nadano batalionowi w 1889 roku

* bitwa stoczona 1 i 2 września 1870 roku - decydujące starcie wojny francusko-pruskiej, które zakończyło się klęską Francji i kapitulacją cesarza Napoleona III.

* w tłumaczeniu oznacza to „potpourri bitewne” a dosłownie: „wiązankę melodii bitewnych”

Torpedowiec S 119 trafił do Bałtijska

Torpedowiec S 119, ostatnia z serii 114–119, zbudowany w tutejszej stoczni Schichaua, został dziś rano odholowany z Elbląga do Bałtijska* (niem. Pillau, dawniej Piława). W tamtejszym doku zostaną zamontowane śruby napędowe, a łódź zostanie tam również pokryta ostatnią warstwą farby. Następnie łódź S 119 odbędzie rejsy próbne (AZ, środa, 02.09.1903 r.).

*miasto i port morski w Rosji, w obwodzie królewieckim, na Mierzei Wiślanej, po obu stronach Cieśniny Piławskiej u wejścia do Zalewu Wiślanego – Wikipedia

Japońskie sztuczki w Resursie Mieszczańskiej

Japońska grupa, która w sobotę i niedzielę dawała przedstawienia w Resursie Mieszczańskiej, zebrała za swoje występy liczne oklaski. Naród japoński słynie ze swoich umiejętności w zakresie sztuczek iluzjonistycznych, akrobatycznych i żonglerskich, a członkowie tej trupy wydają się być do tego szczególnie predestynowani. Podziw budziła nie tylko trudność poszczególnych występów, które bez wyjątku wypadły znakomicie, ale przede wszystkim elegancja i pewność wykonania. Na uwagę zasługują również piękne kostiumy. Spośród zaplanowanych atrakcji na szczególną uwagę zasługuje jazda na rowerze po linie, której w Elblągu jeszcze nie pokazywano, a miejscowa publiczność rzadko ma okazję oglądać tego typu przedstawienia. Niestety, można by powiedzieć. Sztuczki magiczne jednego z Japończyków, triki żonglera z bączkami, żonglerka parasolem – wszystkie te atrakcje są warte obejrzenia i sprawiają, że warto wybrać się na przedstawienia w środę i czwartek. Należy jeszcze zaznaczyć, że muzykę wykona orkiestra Pelza (AZ, środa, 02.09.1903 r.).

Nieudane zakupy

Wczoraj pani B. z miejscowości Oleśno* (niem. Preußisch Königsdorf) zgłosiła utratę portfela z zawartością 35 marek. Kobieta ta przyjechała południowym pociągiem z miejscowości Markusy (niem. Markushof) do Elbląga, żeby kupić dla swojego syna strój na ceremonię konfirmacji. Kobieta zauważyła utratę portfela dopiero w mieście i nie była w stanie wskazać, gdzie go zgubiła (AZ, piątek, 04.09.1903 r.).

* wieś w powiecie elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie, na obszarze Żuław Elbląskich, przy trasie linii kolejowej Tczew-Malbork-Elbląg

Ostrzeżenie przed oszustami

W Elblągu krążą obecnie trzy osoby, które oferują tkaniny na garnitury, suknie itp., wyceniając je na 20 lub 15 marek, a ostatecznie sprzedają je za połowę pierwotnie podanej ceny. Towar ten jest tandetny i zupełnie bezużyteczny (AZ, czwartek, 03.09.1903 r.).

Podawał się za kolejarza

Dzisiaj rano na tutejszym dworcu aresztowano kandydata do służby wojskowej, robotnika Herrmanna Huberta, który ostatnio dopuścił się tu różnych drobnych oszustw. Hubert zwykle podawał się za przeniesionego tutaj konduktora kolejowego, potwierdzając ten fakt noszeniem munduru, wynajmował pokój, wyłudzał pieniądze od gospodyni, a następnie znikał bez śladu (AZ, czwartek, 03.09.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.