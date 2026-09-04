UWAGA!

Nareszcie weekend: narodowe czytanie, jump and run, rajd oraz piknik naukowy

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Wspólne czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza, występ uczniów, stoiska szkół i instytucji oraz rodzinny festyn - tak zapowiada się wydarzenie, na które w piątek, 4 września, zaprasza Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w godz. 12–16 na boisku przy ul. Saperów, w sąsiedztwie nowej siedziby Biblioteki. 5 września o godz. 10 w Parku Kajki (wejście od Al. Piłsudskiego) również odbędzie się akcja Narodowego Czytania.

 

Czas na II Raj Rowerowy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, więcej o trasie i zapisach w linku.

- 5 września o godz. 9 spotkamy się ponownie, aby wspólnie przemierzyć malownicze trasy Wysoczyzny Elbląskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – informuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

Tegoroczna trasa poprowadzi przez Krasny Las, Jelenią Dolinę, Ogrodniki, gdzie zaplanowano dłuższy postój z poczęstunkiem przygotowanym przez Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki, następnie uczestnicy odwiedzą wieżę widokową na Srebrnej Górze w Milejewie, a rajd zakończy się przy muszli koncertowej w elbląskiej Bażantarni.

 

Wrześniowy Bieg na 6 Łap odbędzie się 5 września o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Zapraszamy Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska. Obowiązują zapisy.

 

VIII Rodzinny Piknik Nauki i Techniki - nauka, technologia i zabawa odbędzie się już 5 września w Elbląskim Parku Technologicznym. Program jest tutaj.

 

Również w sobotę, 5 września Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na dwa wydarzenia kulturalne nad rzeką Elbląg. Chodzi o wernisaż wystawy "Wtchnienie. INSPIRO" w Kiosku Kultury (godz. 18) i koncert reggae/ska MC Polish Man & The Warmers (godz. 18.30).

 

Także Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę, 5 września o godzinie 18 na performans „Konfrontacja”, który będzie rozgrywać się jednocześnie w przestrzeni Galerii EL w Elblągu oraz w Staromiejskim Domu Kultury przy Starym Rynku 2 w Warszawie. Performans zaprezentują Sylwia Nosarzewska i Kacper Szalecki.

 

Przed nami ostatni seans tegorocznego Letniego Kina pod Chmurką. 5 września o godz. 20. W parku gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego odbędzie się wspólne oglądanie „Dramy” z Robertem Pattinsonem i Zendayą w rolach głównych.

 

- Wszyscy poszukiwacze przygód, rycerze i miłośnicy fantastyki - jesteście gotowi na niezwykłą podróż w czasie? Przestrzeń naszego centrum handlowego opanowały legendarne bestie! Wyruszcie z nami na wyprawę śladami mitycznych stworzeń znanych z dawnych podań, ludowych opowieści oraz kultowych dzieł Tolkiena - informuje Centrum Handlowe Ogrody.

Wydarzenie trwa do 12 września, więcej tutaj.

 

O imprezach sportowych, w tym niedzielnym Bażantarnia Jump and Run więcej przeczytasz tutaj.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama