Nareszcie weekend: narodowe czytanie, jump and run, rajd oraz piknik naukowy

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Wspólne czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza, występ uczniów, stoiska szkół i instytucji oraz rodzinny festyn - tak zapowiada się wydarzenie, na które w piątek, 4 września, zaprasza Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w godz. 12–16 na boisku przy ul. Saperów, w sąsiedztwie nowej siedziby Biblioteki. 5 września o godz. 10 w Parku Kajki (wejście od Al. Piłsudskiego) również odbędzie się akcja Narodowego Czytania.

Czas na II Raj Rowerowy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, więcej o trasie i zapisach w linku.

- 5 września o godz. 9 spotkamy się ponownie, aby wspólnie przemierzyć malownicze trasy Wysoczyzny Elbląskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – informuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

Tegoroczna trasa poprowadzi przez Krasny Las, Jelenią Dolinę, Ogrodniki, gdzie zaplanowano dłuższy postój z poczęstunkiem przygotowanym przez Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki, następnie uczestnicy odwiedzą wieżę widokową na Srebrnej Górze w Milejewie, a rajd zakończy się przy muszli koncertowej w elbląskiej Bażantarni.

Wrześniowy Bieg na 6 Łap odbędzie się 5 września o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals przy ul. Królewieckiej 233. Zapraszamy Was na spacer z cudownymi psami ze schroniska. Obowiązują zapisy.

VIII Rodzinny Piknik Nauki i Techniki - nauka, technologia i zabawa odbędzie się już 5 września w Elbląskim Parku Technologicznym. Program jest tutaj.

Również w sobotę, 5 września Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na dwa wydarzenia kulturalne nad rzeką Elbląg. Chodzi o wernisaż wystawy "Wtchnienie. INSPIRO" w Kiosku Kultury (godz. 18) i koncert reggae/ska MC Polish Man & The Warmers (godz. 18.30).

Także Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę, 5 września o godzinie 18 na performans „Konfrontacja”, który będzie rozgrywać się jednocześnie w przestrzeni Galerii EL w Elblągu oraz w Staromiejskim Domu Kultury przy Starym Rynku 2 w Warszawie. Performans zaprezentują Sylwia Nosarzewska i Kacper Szalecki.

Przed nami ostatni seans tegorocznego Letniego Kina pod Chmurką. 5 września o godz. 20. W parku gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego odbędzie się wspólne oglądanie „Dramy” z Robertem Pattinsonem i Zendayą w rolach głównych.

- Wszyscy poszukiwacze przygód, rycerze i miłośnicy fantastyki - jesteście gotowi na niezwykłą podróż w czasie? Przestrzeń naszego centrum handlowego opanowały legendarne bestie! Wyruszcie z nami na wyprawę śladami mitycznych stworzeń znanych z dawnych podań, ludowych opowieści oraz kultowych dzieł Tolkiena - informuje Centrum Handlowe Ogrody.

Wydarzenie trwa do 12 września, więcej tutaj.

O imprezach sportowych, w tym niedzielnym Bażantarnia Jump and Run więcej przeczytasz tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!