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Policjant spowodował kolizję i uciekł

 Elbląg, Policjant spowodował kolizję i uciekł
fot. arch. portel.pl

Kierujący samochodem osobowym spowodował w środę (2 września) kolizję na jednej z ulic w Elblągu, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Sprawcą okazał się policjant.

- Podjęte przez policjantów z Elbląga czynności doprowadziły do ustalenia kierującego i zatrzymania go w miejscu zamieszkania. Okazał się nim funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, który w tym czasie przebywał na urlopie wypoczynkowym. Mężczyzna był nietrzeźwy - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

Funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych. Decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu wobec funkcjonariusza wszczęto również postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby. Czynności w tej sprawie prowadzi Biuro Spraw Wewnętrznych Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

Nie było poszkodowanych w kolizji, którą spowodował funkcjonariusz.


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