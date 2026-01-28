Będą uciekać przed wirtualnym autem

W Elblągu odbędzie się wirtualny Wings For Life World Run. Uczestnicy będą mogli pobiec z aplikacją w tym samym czasie, co tysiące biegaczy w Poznaniu. Zapisy właśnie ruszyły.

Wings for Life World Run to globalny bieg przeznaczony zarówno dla biegaczy, jak i uczestników na wózkach. Dochód z tego wydarzenia jest przeznaczony na badania nad wynalezieniem metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Zamiast zmierzać do mety, zawodnicy ścigają się z wirtualnym Samochodem Pościgowym. W Polsce takie bieg odbywa się w Poznaniu, ale można wziąć w nim udział dzięki aplikacji w każdym innym miejscu.

W tym roku Wings for Life odbędzie się w Poznaniu 10 maja o godz. 13. Chętni, którym nie udało się kupić pakiety startowego (zainteresowanie zawsze jest ogromne) będą mogli wziąć udział w biegu z aplikacją App Run również w Elblągu. To pierwsza inicjatywa w naszym mieście na wytyczonej trasie.

Organizatorzy – którzy przygotowują cosobotnie spotkania parkrun – zapraszają 10 maja na godz. 13 do parku Modrzewie na wspólny start. Trasa będzie prowadzić po parkowych alejkach, każde kółko to około 1200 m.

- Spotkaj się ze znajomymi, pobierz Aplikację Wings for Life World Run i dołącz do innych osób uciekających, dopóki nie dogoni ich wirtualny Samochód Pościgowy – informują organizatorzy.

Wpisowe do udziału w biegu to 80 zł, wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj.

Na Facebooku powstała też grupa związana z elbląskim wydarzeniem.