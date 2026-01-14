Bezpłatne Ice Party na Kalbarze

Zima w Elblągu potrafi mieć swój rytm – a 16 stycznia nada mu Kalbar. W piątkowy wieczór tor zamieni się w lodową strefę zabawy, gdzie sport spotka się z imprezowym klimatem. Ice Party na Kalbarze to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć ruch z dobrą energią i muzyką.

Od godziny 18:30 na uczestników czeka 90 minut ślizgawki w wyjątkowej oprawie. Imprezowa muzyka, kolorowe światła i przestrzeń toru Kalbar stworzą atmosferę, która zachęca do jazdy. To idealny pomysł na aktywne rozpoczęcie weekendu, zarówno dla młodszych, jak i starszych miłośników łyżew. Zwłaszcza, że piątek będzie ostatnim dniem szkoły przed dwutygodniową przerwą związaną z zimowymi feriami.

Decyzją Prezydenta Elbląga Michała Missana wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Dla osób, które nie posiadają własnego sprzętu, działać będzie wypożyczalnia łyżew prowadzona przez KS Orzeł – koszt wypożyczenia to 10 zł.

Jeśli szukasz zimowej alternatywy dla standardowych planów na piątkowy wieczór, Ice Party na Kalbarze to prosty wybór: łyżwy, muzyka, światła i dobra energia. My zadbamy o klimat, a Ty zabierz znajomych. Widzimy się na torze!