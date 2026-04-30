Bieg Piekarczyka – tańsze zapisy tylko do niedzieli

Czas na decyzję powoli się kończy. Do 4 maja obowiązuje jeszcze drugi próg cenowy na udział w XVII Biegu Piekarczyka – potem wpisowe wzrośnie. Jeśli planujesz start 14 czerwca, to właśnie teraz jest moment, by zapisać się taniej.

W programie XVII edycji znajdują się dwa dystanse – 5 i 10 kilometrów – oraz klasyfikacja drużynowa. To propozycja zarówno dla osób walczących o wynik, jak i tych, którzy chcą po prostu sprawdzić się na trasie i poczuć atmosferę miejskiego biegu. Start i meta tradycyjnie zlokalizowane będą w centrum Elbląga, a trasa poprowadzi m.in. przez ulice Starego Miasta.

Obecnie opłata startowa wynosi 80 zł lub 72 zł dla posiadaczy karty „wElblągu”. Od 4 maja ceny wzrosną odpowiednio do 90 zł i 81 zł. Warto pamiętać, że o miejscu na liście startowej decyduje dokonanie płatności – samo zapisanie się w systemie nie gwarantuje ani pakietu, ani aktualnej ceny.

Zapisy prowadzone są przez serwis elektronicznezapisy.pl. Podczas rejestracji można również zamówić oficjalną koszulkę biegu – w tym roku dostępną w dwóch wariantach kolorystycznych. Lekki, oddychający materiał i projekt nawiązujący do Elbląga sprawiają, że to nie tylko element stroju, ale także pamiątka z wydarzenia. Sprzedaż koszulek potrwa do 31 maja.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

