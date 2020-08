Biegać, skakać i rzucać

W piątek (28 sierpnia br.) o godzinie 10:30, na stadionie MOS - u, przy ulicy Saperów odbędzie się Lekkoatletyczny Mityng Wakacyjny. Mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy chcieliby spróbować swoich sił w konkurencjach lekkoatletycznych.

Zgłoszenia można składać na miejscu zawodów. Brać udział mogą zawodnicy w wieku od 10 roku życia i wyżej. Przewidziane są liczne konkurencje. Kobiety będą mogły startować w biegu na 60, 300 i 600 metrów, również w skoku w dal, skoku wzwyż, rzucie piłką palantową oraz pchnięciu kulą. Natomiast konkurencje przewidziane dla mężczyzn to: biegi na 60, 300 i 1000 metrów, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową, pchnięcie kulą, ciężarek 9 kg. Nagrodą będzie pamiątkowy dyplom za udział w zawodach.

Sprawy organizacyjne:

- w związku z sytuacją epidemiczną organizator nie będzie zapewniał szatni,

- wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu w trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczania stadionu,

- zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos, wymóg nie dotyczy zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach,

- osobami upoważnionymi do wejścia na obiekt sportowy są: obsługa sędziowska, obsługa zawodów oraz zawodnicy rozgrywanych konkurencji (w przypadku niezastosowania się do wytycznych zawody będą przerwane),

Zawodnik, przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:

- zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

- zapoznał się z informacją organizacyjną i techniczną i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w

informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować, wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach,

- jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

- nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni

przed udziałem w zawodach,

- został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.).