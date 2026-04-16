Brydżowy Otwarty Turniej Par

15 kwietnia w Pensjonacie u Aktorów odbył się Otwarty Turniej Par z udziałem brydżystek i brydżystów z Elbląga i okolic oraz z Pomorza, Warmii i Mazur. Zawody były pasjonujące i zacięte, liderzy zmieniali się jak w kalejdoskopie.

W mistrzowskim stylu efektowne zwycięstwo odniosła para Bogusław Gierulski (Elbląg) - Ryszard Pichla (Zatoka Braniewo) przed Edwardem Kończakiem (Frombork) i Ryszardem Sochą (Goldem Mixt Orneta), zaś w kategorii Par Regionu: Anna Dworakowska (Elbląg) i Janusz Tchórzewski (Centrum Klub Elbląg) przed Iwoną Smilgin i Reginą Wołek (Elbląg).

Gratulacje! Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w poniedziałkowych turniejach brydża sportowego.