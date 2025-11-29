Brydżyści zapraszają co poniedziałek

36 brydżystów i brydżystek wzięło udział w Otwartym Turnieju Brydżowym w Pensjonacie u Aktorów. Klasyfikację duetów wygrali Bogusław Gierulski i Ryszard Pichla.

Arcymistrz brydżowy Bogusław Gierulski (Elbląg) i Ryszard Pichla (Sztum) odrobili straty z pierwszej części rywalizacji i w pięknym stylu wygrali z wynikiem 64,58 proc. Drugie miejsce zajął duet Krzysztof Nagielski (Kwietniewo) – Witold Nowicki (Stare Pole) - 60 proc., a trzecie – Witold Deorecki i Zbigniew Listewnik (ESBS) - 58,54 proc.

W kategorii par mikstowych pierwsze miejsce zajęli Iwona Borejko (Sztutowo) – Jerzy Sukow (Bridge Club Elbląg), drugie miejsce – Anna Dworakowska (Bridge Club Elbląg) – Piotr Greń, a trzecie – Regina Wołek i Jacek Ridinger (Centrum Elbląg)

Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego zaprasza miłośników tej królewskiej gry na otwarte turnieje brydżowe, które odbywają si w każdy poniedziałek o godz, 17 w Pensjonacie u Aktorów. Zapisy od 16.45.



