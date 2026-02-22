Cenne trzy punkty Nietoperzy

Siatkarze Barkom Każany Lwów zrobili kolejny krok w sprawie utrzymania się w Plus Lidze. W niedzielę w Elblągu wygrali 3:1 z Inpostem ChKS Chełm, którego po tym zwycięstwie przeskoczyli w tabeli.

Pierwszego seta zespół z Lwowa przegrał do 22, ale potrafił odwrócić losy meczu. W drugiej i trzeciej partii to Barkom narzucił swój styl gry, skutecznie punktując pod siatką. Najwięcej emocji przyniósł set czwarty. Lwowianie wygrywali już 3:0 i 10:6, ale Chełm szybko zniwelował przewagę i wyszedł nawet na prowadzenie.

Przy stanie 16:17 siatkarze Barkomu wyprowadzili trzy kapitalne akcje. Najpierw po trzech kolejnych próbach przedarli się przez blok Chełma, następnie sami skutecznie blokowali i atakowali, prowadząc już 19:16. Goście szybko jednak doprowadzili do remisu, w czym pomogły błędy przy przyjęciu Barkomu. W końcówce czwartego seta grający w roli gospodarzy siatkarze z Lwowa już sobie na błędy nie pozwolili. Przy stanie 24:21 jeden z siatkarzy Chełma trafił przy serwisie w siatkę i trzy punkty dla Barkomu stały się faktem.

MVP meczu został wybrany rozgrywający Lukas Kampa, który równo rozdzielał piłki dla najbardziej skutecznych w meczu: Lorenzo Pope;a, Ilia Kovaliova i Vasyla Tupchii.

Po tym meczu Barkom awansował na 11. miejsce w tabeli Plus Ligi, przeskakując Chełm i oddalając się od ostatniego spadkowego miejsca.

Barkom Każany Lwów – Inpost ChKS Chełm 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:21)

Barkom: Pope 19, Kovaliov 16, Tupchii 17, Shchurov 8, Rohozhyn 5, Kampa 3, Kuts, Pampushko, Firkal,