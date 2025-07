„Chcemy być w pierwszej połowie tabeli”

Silvant Handball Elbląg, po dwóch latach spędzonych w II lidze, wywalczył upragniony awans i niebawem zacznie rywalizację szczebel wyżej. Drużyna Damiana Malandy i Mikołaja Kupca rozpoczęła już przygotowania do nadchodzącego sezonu

W drużynie będzie 25 zawodników, w tym dwóch którzy niedawno dołączyli. Kołowy Norman Robak jest już znany elbląskim kibicom. Po rocznym rozbracie z piłką ręczną postanowił wrócić do grania.

Do zespołu dołączył także Maksymilian Linda, który może grać zarówno na rozegraniu jak i skrzydle. Zawodnik ten dwa ostatnie sezony spędził w MKS Handball Czersk. -

Dostałem bardzo fajną propozycję z Elbląga i szczerze mówiąc byłoby głupio z niej nie skorzystać. To dla mnie spore wyróżnienie, że mogę dołączyć do takiej ekipy. Gra w 1 lidze to świetna okazja, żeby dalej się rozwijać, łapać nowe doświadczenia i podnosić swoje umiejętności. Czuję, że to dobry krok w mojej sportowej drodze - mówił 24-latek.