Concordia wiceliderem na zimę

Concordia zakończyła znakomitą jesień skromnym zwycięstwem nad Polonią Pasłęk, przedłużyła serię bez porażki do czternastu spotkań i pozostaje wiceliderem. Co prawda ostatni akt rundy jesiennej nie zachwycił stylem, ale trzy punkty są zawsze estetyczne.

Ostatnia drużyna ligi nie zamierzała odgrywać roli statysty. Już na początku Hubert Konczewski stanął przed szansą na sprawienie niespodzianki, jednak Wiktor Matyjaszczyk obronił strzał z bliskiej odległości. Concordia odpowiedziała w 16. minucie. Po podaniu Marcela Szymańskiego i kontakcie Eryka Jarzębskiego piłka trafiła do Sebastiana Tomczuka, który efektownym wolejem zza pola karnego otworzył wynik. Przed przerwą próbował jeszcze Jarzębski, ale bramkarz Polonii nie dał się zaskoczyć.

Po zmianie stron spotkanie straciło resztki tempa. Concordia częściej posiadała piłkę, ale nie potrafiła zamknąć meczu drugim trafieniem. Jednobramkowa przewaga utrzymywała Polonię przy nadziei i dodawała gospodarzom niepotrzebnych nerwów. Najbliżej uspokojenia sytuacji był Sebastian Milanowski, którego uderzenie z rzutu wolnego zatrzymało się na słupku. Wynik pozostał bez zmian, a wraz z końcowym gwizdkiem niedosyt związany ze stylem ustąpił miejsca satysfakcji z kolejnego zwycięstwa.

Concordia kończy rundę z dorobkiem 38 punktów, bilansem dwunastu zwycięstw, dwóch remisów i jednej porażki. Do prowadzącego Stomilu Olsztyn traci trzy punkty, nad trzecią Granicą Kętrzyn ma sześć przewagi. Niepokonana od początku sierpnia drużyna Marcina Szwedy spędzi zimę na drugim miejscu, dającym prawo gry w barażach o III ligę.

Concordia Elbląg - Polonia Pasłęk 1:0 (1:0)

1:0 - Tomczuk (16. min.)

Concordia: Matyjaszczyk – Filipczyk, Bukacki, Kaczorowski, Tomczuk (69’ Wilczek), Łęcki, Lipowski (69’ Milanowski), Drewek, Łychowydko, Jarzębski, Szymański (87’ Stolarowicz)