Concordia znów zrobiła swoje

Można zmieniać rywali, stadiony i scenariusze, ale od kilku tygodni jedno pozostaje bez zmian - Concordia punktuje. Seria bez porażki urosła już do ośmiu spotkań.

Przed pierwszym gwizdkiem układ sił był dość czytelny. Concordia przyjechała do Barczewa jako wicelider z 19 punktami, serią meczów bez porażki i świeżym 5:0 z Mamrami Giżycko. Pisa miała 14 punktów, zajmowała siódme miejsce, a tydzień wcześniej dostała od Stomilu Olsztyn sześć bramek. Papier wyraźnie wskazywał więc na Elblążan, boisko szybko przypomniało jednak, że samo miejsce w tabeli jeszcze niczego nie załatwia.

Pisa nie zamierzała rozkładać przed wiceliderem czerwonego dywanu. Gospodarze w 24. minucie objęli prowadzenie po trafieniu Ishidy i Concordia znalazła się w sytuacji, której ostatnio doświadczała dość rzadko. Trzeba było gonić wynik. Elblążanie jednak nie spanikowali. Jeszcze przed przerwą Szymański doprowadził do remisu i zamiast nerwowego zerkania na zegarek można było rozpocząć drugą połowę od czystej kartki. Mecz długo pozostawał otwarty, a Pisa skutecznie pilnowała, żeby Concordia nie miała w Barczewie spokojnego popołudnia.

Rozstrzygnięcie przyszło dopiero w końcówce. W 84. minucie Tomczuk wykorzystał rzut karny i przechylił szalę na stronę gości. Może i bez fajerwerków, bez pięciu bramek jak tydzień wcześniej z Mamrami, za to z tym z najważniejszym. Z trzema punktami.

Concordia jest niepokonana od ośmiu ligowych spotkań. Po dziewięciu kolejkach ma 22 punkty, bilans bramkowy 27:8 i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Jedyna porażka przydarzyła się jeszcze na inaugurację w Kętrzynie. Od tamtej pory zespół systematycznie dopisuje kolejne punkty i coraz mocniej urządza się w ligowej czołówce.

Za tydzień, w niedzielę 4 października, creme de la creme tej ligi. Niepokonany lider podejmie wicelidera. Stomil ma po dziewięciu kolejkach komplet 27 punktów, Concordia przyjedzie do Olsztyna z serią ośmiu spotkań bez porażki. Początek o 15.

Pisa Barczewo - Concordia Elbląg 1:2 (1:1)

bramki: 1:0 - Ishida (24. min.), 1:1 - Szymański (45. min.), 1:2 - Tomczuk (84. min. - rzut karny)

Concordia: Więsik - Łęcki, Bukacki, Kaczorowski, Filipczyk, Mashtalir (69’ Tomczuk), Lipowski (46’ Fercho), Milanowski (46’ Drewek), Łychowydko, Jarzębski, Szymański