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Amazonki zapraszają na marsz

 Elbląg, Amazonki zapraszają na marsz
Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

W sobotę, 17 października, w Elblągu odbędzie się kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem „Kocham Cię życie”. Do udziału zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.

Marsz rozpocznie się o godz. 12 pod Urzędem Miejskim przy ul. Łączności, skąd jego uczestnicy wyruszą ul. Łączności, Trybunalską, Grota Roweckiego, 12 Lutego, Hetmańską, Giermków, Wigilijną na Stary Rynek. Przy Ratuszu Staromiejskim będzie na nich czekał poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Gospodarczych.

Podczas marszu młodzież z elbląskich szkół będzie prezentować hasła promujące marsz. Wszystkie wezmą udział w konkursie, który będzie się odbywał na stronie portEl.pl Jego uczestnicy będą głosować do 9 listopada włącznie na najlepsze hasło. Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone statuetkami: Jabłuszko Zdrowia i Drzewko Zdrowia oraz nagrodami rzeczowymi.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

 

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